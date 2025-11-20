Кабмин увеличил выплаты для семей Героев Небесной Сотни

Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее повышение ежемесячных доплат нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства.

Увеличение выплат и дата введения

Ключевые изменения, которые вступят в силу с 1 декабря 2025:

Новый размер доплаты: Ежемесячная доплата к пенсии при потере кормильца составит 12 971 грн.

Если в семье два или более нетрудоспособных членов, указанная сумма будет распределяться между ними равными частями.

Контекст: Ранее эти выплаты, установленные еще в 2014 году, составляли от 5000 до 8000 грн, в зависимости от количества иждивенцев.

Расширение круга получателей

Правительство также расширило список пенсий, к которым начисляется доплата. Теперь ее можно получать не только к пенсии в случае потери кормильца, но и к пенсии по возрасту или по инвалидности, если она назначена по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В настоящее время пенсии в связи с потерей кормильца получают 92 члена семей 76 Героев Небесной Сотни.