Жилье могут забрать за долги только если их сумма превышает 160 тыс. грн — Минюст

Законопроект № 14005 по цифровизации исполнительного производства не вводит никаких новых правил, ограничений или оснований для взимания жилья. Его ключевая норма — автоматическое исключение лица из Единого реестра должников сразу после уплаты задолженности. Об этом в эфире телемарафона «Єдині новини» рассказал заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко.

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает, что все ограничения и обременения будут сниматься автоматически, без необходимости дополнительного обращения к государственному исполнителю. Это значительно упростит процедуру для граждан и снизит нагрузку на исполнительную службу.

По словам замминистра, нововведение позволит оперативно обновлять статус граждан, полностью выполнивших свои долговые обязательства, и значительно упростит работу государственных исполнителей.

Андрей Гайченко подчеркнул, что единственное, что внедряет законопроект — это автоматическое исключение человека из реестра должников после уплаты задолженности.

Замминистра подчеркнул, что документ не создает никаких новых оснований для взыскания жилья. Квартира может быть взыскана только в четко определенных законом случаях — в частности, если сумма долга превышает 160 тысяч гривен. Этот порядок остается неизменным.

«Никаких новшеств в этой части закон не содержит. Все остается в пределах действующего законодательства. И в будущем изменений в этой части не предвидится».

Напомним

Евроинтеграционный законопроект об упрощении исполнительного производства по цифровизации был принят в первом чтении 4 ноября.

Последующая цифровизация исполнительного производства предусмотрена обязательствами Украины в рамках Плана Ukraine Facility.