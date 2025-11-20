Multi от Минфин
українська
20 ноября 2025, 14:55

Финансовые итоги работы ARX и ARX Life за 10 месяцев 2025 года

За 10 месяцев 2025 года объём собранных страховых премий ARX и ARX Life превысил 5 млрд грн — это на 33 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За 10 месяцев 2025 года объём собранных страховых премий ARX и ARX Life превысил 5 млрд грн — это на 33 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Автогражданка (ОСЦПВ)

Самым мощным драйвером роста стало обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСЦПВ). За 10 месяцев 2025 года ARX собрала 756,8 млн грн премий, что на 163 % превышает показатель прошлого года. Благодаря простому онлайн-оформлению через MyARX, качеству сервиса как в КАСКО и опции «Автоконсьерж» полис ОСЦПВ — выбор водителей по всей стране.

Страхование имущества

Второе по объёму направление — имущественное страхование, включая покрытие военных рисков. За 10 месяцев 2025 года премии выросли на 89 % и достигли 749,2 млн грн. Продукты ARX покрывают частные дома, капитальные сооружения, коммуникации, отделку и оборудование. Полис защищает от последствий ракетных ударов, атак дронов, осколков боеприпасов и работы ПВО.

КАСКО

Добровольное автострахование КАСКО принесло ARX 2,3 млрд грн (+18 %). Среди ключевых предложений — продукт «Залізний купол», который гарантирует возмещение даже в случае полной гибели автомобиля из-за военных рисков. Доступны пять программ, полисы можно оформить дистанционно с помощью видеоосмотра в приложении MyARX.

Медицинское страхование (ДМС)

Премии по ДМС составили 458,8 млн грн (+12 %). Программы покрывают консультации, диагностику и стационарное лечение, а также телемедицинские услуги.

За 10 месяцев 2025 года выплаты ARX и ARX Life составили более 1,7 млрд грн (+19 %).

Также за январь-октябрь 2025 года компании ARX и ARX Life перечислили в государственный бюджет 404 111 730 грн, что почти на 15 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время с начала полномасштабного вторжения мы уже перечислили в бюджет почти 1,6 млрд грн.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года на поддержку Вооружённых Сил Украины мы направили 102 млн грн.

«Для нас страхование — это не просто услуга, а важный инструмент поддержки наших клиентов в самые сложные моменты их жизни. Рост спроса на ОСЦПВ и защиту имущества от военных рисков свидетельствует о том, что современное страхование является действенным механизмом финансовой безопасности», — отметил Андрей Перетяжко, Председатель Правления ARX.

ARX более 30 лет работает на украинском рынке и ежедневно выплачивает клиентам свыше 8 млн грн страховых возмещений, что подтверждает её финансовую устойчивость и ответственность перед клиентами.

Источник: Минфин
