українська
20 ноября 2025, 13:33 Читати українською

Citi и Swift доказали, что фиатные деньги и цифровые валюты можно проводить в одной системе

Citi и Swift подтвердили значительный прорыв в сфере институциональных цифровых активов: традиционные фиатные и цифровые валюты теперь могут взаимозаменяемо использовать единый рабочий процесс «платеж против платежа» (PvP). Объявленный 14 ноября 2025 эксперимент является одним из самых четких признаков того, что мировые банки готовятся к масштабным цифровым расчетам, пишет Ethnews.

Citi и Swift подтвердили значительный прорыв в сфере институциональных цифровых активов: традиционные фиатные и цифровые валюты теперь могут взаимозаменяемо использовать единый рабочий процесс «платеж против платежа» (PvP).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сочетание традиционных финансов и блокчейна

Испытание показало, что совместимость между существующими банковскими рейками и сетями распределенного реестра может быть достигнута без замены текущей инфраструктуры.

Глобальная система обмена сообщениями Swift выполнила роль соединительной ткани, связывая фиатные транзакции с движением цифровых активов на основе блокчейна.

Citi провела этап цифровой валюты, используя тестовые токены USDC в тестовой сети Sepolia, доказав, что токенизированные активы могут плавно интегрироваться с традиционными платежными системами.

Чтобы уменьшить риск расчетов, одну из самых больших проблем в блокчейн-платежах, в испытании использовался механизм условного депонирования и центральный оркестратор для синхронизации обеих сторон транзакции. Это гарантировало, что ни фиатная, ни цифровая валютная часть не могли быть рассчитаны, если оба не были успешно завершены.

Новые стандарты для цифрового будущего

Одним из важнейших результатов стало создание нового стандарта обмена сообщениями, специально разработанного для расчетов между фиатной и цифровой валютой. Эта структура обмена сообщениями может стать основой для институционального внедрения, позволяя банкам, управляющим активам и корпорациям осуществлять транзакции с цифровыми активами с такой же уверенностью, как и традиционные платежи.

Citi и Swift заявляют, что следующий этап будет сосредоточен на сотрудничестве с более широким финансовым сообществом для разработки общих стандартов цифровых расчетов, что является важным шагом к тому, как цифровые валюты, токенизированные депозиты и стейблкоины смогут достичь институционального масштаба.

Доказав, что фиатные и цифровые валюты могут безопасно рассчитываться синхронизированно, это испытание позиционирует банки как центральные игроки в будущую эпоху токенизированных финансов.

Что это значит

По словам директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, фиат и крипта могут работать вместе: банку не нужно выбирать что-то одно (платеж может начинаться в долларах США, переходить в USDC на блокчейни и возвращаться в доллары США).

Кроме того, блокчейн подключили непосредственно к SWIFT: это не эксперимент снаружи, а уже встроенная работа внутри мировой банковской сети, которой пользуются 11 000 банков.

Платежи становятся мгновенными и прозрачными: Блокчейн закрывает скорость и контроль, а SWIFT закрывает связь между банками.

Это подготовка к токенизации финансовой системы: все активы становятся цифровыми (деньги, облигации, валюты), а SWIFT будет маршрутизатором и банки будут работать через токены и смарт-контракты.

USDC выбран в качестве первого тестового стейблкоина: это демонстрация для других банков, что внедрять цифровые валюты можно уже сейчас без полной перестройки инфраструктуры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
