українська
20 ноября 2025, 13:03 Читати українською

Более 60% украинцев продолжают донатить на ВСУ — опрос Viber

Большинство украинцев активно поддерживают Вооруженные Силы Украины. По данным опроса Rakuten Viber, 64% респондентов продолжают донатить в 2025 году, еще 26% помогают другим образом. Половина респондентов узнают о собраниях от друзей и знакомых.

Более 60% украинцев продолжают донатить на ВСУ
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Результаты опроса показали, что только 6% опрошенных не видят смысла в донатах.

На вопрос «Донатите ли вы на ВСУ и знакомым, которые служат?» ответы распределились следующим образом:

  • Так, регулярно с каждой зарплаты — 42% (44% в конце 2024 года);
  • Я помогаю другим образом — 26% (27% в конце 2024 года);
  • Нерегулярно, но после каждого обстрела превращаю злость в донаты — 14% (как и в конце 2024 года);
  • Естественно, каждый день понемногу — 8% (5% в конце 2024 года);
  • Не вижу смысла в этом — 6% (как и в конце 2024 года);
  • Я служу в ВСУ — 4% (как и в конце 2024 года).

Viber также спросил украинцев, откуда они узнают о собрании. Половина опрошенных (50%) поддерживают собрание друзей и знакомых, узнают от них. Еще 14% пользователей узнают из новостей.

Ответы на вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о собрании?» распределились следующим образом:

  • Поддерживаю собрание друзей и знакомых, узнаю от них — 50% (53% в конце 2024 года);
  • Узнаю из новостей через новостные каналы, которые поддерживают собрание — 14% (13% в конце 2024 года);
  • Узнаю от блоггеров и влиятельных лиц, за которыми слежу — 12% (11% в конце 2024 года);
  • Следю за крупными фондами, которые этим занимаются — 5% (как и в конце 2024 года);
  • Узнаю иным образом — 19% (как и в конце 2024 года).

Исследование

В анонимном опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина в 2025 году приняло участие более 19 тысяч пользователей. Ключевая возрастная группа — 34−45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
stariy07
stariy07
20 ноября 2025, 13:08
#
Слава Героям ЗСУ!
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
20 ноября 2025, 13:16
#
Слава ТЦК!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
