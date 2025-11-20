С 1 декабря «Новая почта» повышает тарифы. Как изменится стоимость услуг

С 1 декабря 2025 года «Новая почта» повышает тарифы. Кроме того, вводится доплата на получение в почтомате, а также тарифы разделены на локальные (по городу) и Украине.

Что изменится

Доставка документов между отделениями: компания разделяет на два тарифа, заметив, что это «для вашего удобства и экономии».

Теперь будет локальная доставка — 60 грн (-5 грн), и по Украине 70 грн (+5 грн). Также вводится доплата +10 грн на получение в почтомате.

Доставка посылок между отделениями: тоже будет делиться на локальную (по городу) и по Украине.

Локальная доставка:

до 2 кг — 60 грн (без изменений);

до 10 кг — 100 грн (+10 грн);

до 30 кг — 160 грн (+20 грн).

По Украине:

до 2 кг — 80 грн (без изменений);

до 10 кг — 120 грн (+10 грн);

до 30 кг — 180 грн (+20 грн).

Также вводится доплата на получение посылок в почтомате — +10 грн. Кроме того, еще обновили условия: за габарит более 120 см или без коробки + 100 грн.

«Если упаковываете в фирменный пакет, коробку „Новой почты“ или аналогичную свою упаковку — доплачивать не надо. Главное условие — это надежная упаковка», — добавили в компании.

Паллеты: стоимость перевозки между отделениями станет дороже на 50−250 грн.

Грузы более 30 кг: стоимость перевозки между отделениями увеличивается на 1 грн за каждый килограмм веса. Если отправка имеет габарит свыше 120 см, доплата составит 150 грн.

Шины и диски: подорожание на 15−50 грн.

Что останется без изменений

Не будет изменена стоимость доставки малых посылок (до 2 кг), комиссия от объявленной ценности до 500 грн, переадресация в пути, возврат документов и посылок, конверт для документов и пакеты от 0,5 до 4 кг уже учтены в стоимость доставки.