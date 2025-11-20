Запуск токена основателя Base и новый биометрический криптокошелек: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Основатель Base Джесси Поллак анонсировал запуск собственного токена jesse

Основатель блокчейн-сети Base, Джесси Поллак, объявил о предстоящем запуске своего персонального токена под названием jesse. Релиз запланирован на 20 ноября 2025 в 19:00 и состоится непосредственно в приложении Base App.

Этот шаг, по всей вероятности, является частью более широкой стратегии Поллака по развитию так называемой «экономики творцов» (creator economy) в сети Base. Он стремится предоставить создателям контента и поклонникам полный набор инструментов, включая возможности для монетизации.

Поллак также призвал пользователей к особой осторожности, предупреждая о высоком риске фишинга, связанного с запуском токена.

В настоящее время детали о назначении и ценности токена jesse остаются неизвестными.

Tether инвестирует в Ledn, выходя на рынок кредитов под залог биткоина

Компания Tether, являющаяся эмитентом крупнейшего стейблкоина USDT, осуществила стратегическую инвестицию в Ledn — ведущую мировую платформу, специализирующуюся на потребительских кредитах, обеспеченных биткоином.

Основная цель этого партнерства — развитие финансовой инфраструктуры, которая позволит пользователям получать кредиты без необходимости продавать свои цифровые активы.

Ledn предоставляет ссуды, обеспеченные криптоактивами, используя собственные защищенные системы для кастодиального хранения, управления рисками и ликвидации. Это обеспечивает защиту активов клиентов в течение всего срока кредитования.

Сектор криптообеспеченного кредитования демонстрирует стремительный рост: по прогнозам Data Intelo, он увеличится с $7,8 млрд в 2024 году до более чем $60 млрд к 2033 году.

С момента своего запуска Ledn выдала кредитов более чем на $2,8 млрд. Рекордным стал 2025 год, в течение которого компания выдала ссуд на сумму, превышающую $1 млрд.

Только в третьем квартале 2025 года объем выданных кредитов составил $392 млн, что почти соответствует совокупному объему за весь 2024 год. Годовой периодический доход (ARR) Ledn превысил $100 млн, что подтверждает значительный рост спроса на кредиты под залог биткоина.

Соучредитель и CEO Ledn Адам Ридс подчеркнул, что ожидается почти трехкратный рост кредитного портфеля компании по сравнению с 2024 годом, что является «подтверждением решения пойти ва-банк на биткоин».

Стартап G-Knot представил биометрический криптокошелек со сканером вен

Проект G-Knot анонсировал выпуск одноименного аппаратного криптокошелька. Ключевая инновация устройства заключается в замене традиционного ввода пароля на сканирование вен пальца для биометрической аутентификации.

Кошелек G-Knot выполнен в форме небольшой шайбы, оснащенной сенсорным экраном. Для сканирования вен предусмотрен открывающийся специальный отсек.

Устройство поддерживает большинство основных криптовалют, включая Bitcoin, ETH, SOL, BNB и XRP.

Ключевые детали безопасности:

Аутентификация: основывается на доказательствах с нулевым разглашением.

Локальное шифрование: биометрические данные никогда не покидают устройство и локально шифруются.

Разблокировка кошелька занимает менее секунды. Пользователь может зарегистрировать до восьми отпечатков с тремя графическими ключами для каждого.

Команда G-Knot утверждает, что аппаратный двигатель на основе искусственного интеллекта под названием P2N2 обеспечивает быстрое распознавание и адаптируется в режиме реального времени к потенциальным угрозам.

Разработчики подчеркивают высокий уровень защиты.

«Только настоящий палец с кровью может разблокировать ваш кошелек, обеспечивая надежную защиту от замены и несанкционированного доступа, а также повышенную безопасность по сравнению с отпечатками или распознаванием лиц. Механизм достигает точности более 99% и адаптируется к любому положению пальца», — заявили они.

G-Knot уже выпустил первую партию из 10 000 устройств, доступных для приобретения по цене $299.

В качестве бонуса за заказ, владельцы кошельков получат 2500 нативных токенов GNOT, а также приоритетный доступ к будущим аирдропам проекта.

Bitwise прогнозирует запуск более 100 новых криптовалютных ETF

Мэтью Хоуган, главный инвестиционный директор компании Bitwise, заявил, что криптовалютный рынок стоит на пороге значительной волны запусков новых биржевых продуктов (ETP). Он считает, что регуляторные изменения и активность в США откроют путь для расширения предложения инвестиционных криптопродуктов. Об этом сообщает CNBC.

Хоуган прогнозирует запуск более 100 новых криптовалютных продуктов. По его мнению, большинство из них будут составлять фонды, ориентированные на один конкретный актив.

Несмотря на ожидаемое доминирование моноактивных продуктов, эксперт считает, что основной упор рынка сместится на индексные решения. Такие ETF предоставляют инвесторам экспозицию сразу в целую корзину цифровых активов, что, по мнению Хоугана, делает их гораздо более привлекательными для более широкого круга участников рынка.

Хоуган считает, что индексные ETF могут стать главной инвестиционной историей в следующем году, поскольку рынок готовится к новому этапу роста.

Директор Bitwise подчеркивает, что индексные фонды идеально подходят для новичков в криптосфере и тех, кто хочет добавить небольшую часть цифровых активов в свои долгосрочные портфели.