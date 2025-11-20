Курсы валют: Евро в банках потерял 7 копеек, доллар — 5 копеек

В четверг, 20 ноября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже. Евро не изменился в покупке и потерял 7 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил в продаже 1 копейку. Евро потеряло 15 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,29 грн. Евро покупают за 48,50 грн., а продают за 49,05 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,13−42,20, евро — 48,75−49,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,08−42,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,48−48,50 грн/евро.

