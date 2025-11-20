Приватбанк запустил покупку и продажу ОВГЗ в мобильном приложении Приват24

Приватбанк открыл украинцам еще один простой путь к инвестициям — теперь государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) можно покупать и продавать в мобильном приложении Приват24. Новый инвестиционный раздел «Облигации» позволяет покупать и продавать ОВГЗ и управлять своими ценными бумагами, говорится в сообщении банка.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как инвестировать

Инвестировать в ОВГЗ в Приват24 можно от 1000 гривен. В разделе доступен большой выбор облигаций в гривне, долларах и евро без налоговых сборов и без дополнительных комиссий на покупку.

Для начала достаточно выбрать нужный выпуск ОВГЗ, заполнить данные и подписать документы через SmartID. Заявки на покупку и продажу принимаются 24/7.

Что это дает

Новый функционал позволяет не только инвестировать, но и полностью контролировать свой портфель: пересматривать остатки ценных бумаг, историю сделок, поступление купонов и выплаты по погашению.

Напомним

С начала 2025 года клиенты Привата вложили в ОВГЗ более 21 млрд. грн.

Наиболее популярны остаются полугодовые и годовые гривневые облигации, а также бумаги в долларах США.

Большинство клиентов, получающих выплаты по погашению, сразу реинвестируют их в новые выпуски Минфина.

Читайте: Гривневые ОВГЗ могут принести доход 17% годовых: стоит ли вкладываться в них на 2−3 года

В 2025 году население продолжает активно вкладываться в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Прирост таких вложений граждан за этот неполный год уже достиг 30,51 млрд. гривен.

По состоянию на 18 ноября объем ОВГЗ в портфеле физлиц составил 109,04 млрд. гривен.

В гривневых бумагах размещено около 60,68 млрд гривен, или 55,65% вложений населения в ОВГЗ, еще около 48,36 млрд гривен, или 44,35% — в валютных. То есть структура вложений здесь приближается к уровню 50/50.