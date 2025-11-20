Приватбанк запустил покупку и продажу ОВГЗ в мобильном приложении Приват24

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 ноября 2025, 9:44 Читати українською

Приватбанк запустил покупку и продажу ОВГЗ в мобильном приложении Приват24

Приватбанк открыл украинцам еще один простой путь к инвестициям — теперь государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) можно покупать и продавать в мобильном приложении Приват24. Новый инвестиционный раздел «Облигации» позволяет покупать и продавать ОВГЗ и управлять своими ценными бумагами, говорится в сообщении банка.

Приватбанк открыл украинцам еще один простой путь к инвестициям — теперь государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ) можно покупать и продавать в мобильном приложении Приват24.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как инвестировать

Инвестировать в ОВГЗ в Приват24 можно от 1000 гривен. В разделе доступен большой выбор облигаций в гривне, долларах и евро без налоговых сборов и без дополнительных комиссий на покупку.

Для начала достаточно выбрать нужный выпуск ОВГЗ, заполнить данные и подписать документы через SmartID. Заявки на покупку и продажу принимаются 24/7.

Что это дает

Новый функционал позволяет не только инвестировать, но и полностью контролировать свой портфель: пересматривать остатки ценных бумаг, историю сделок, поступление купонов и выплаты по погашению.

Напомним

С начала 2025 года клиенты Привата вложили в ОВГЗ более 21 млрд. грн.

Наиболее популярны остаются полугодовые и годовые гривневые облигации, а также бумаги в долларах США.

Большинство клиентов, получающих выплаты по погашению, сразу реинвестируют их в новые выпуски Минфина.

Читайте: Гривневые ОВГЗ могут принести доход 17% годовых: стоит ли вкладываться в них на 2−3 года

В 2025 году население продолжает активно вкладываться в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Прирост таких вложений граждан за этот неполный год уже достиг 30,51 млрд. гривен.

По состоянию на 18 ноября объем ОВГЗ в портфеле физлиц составил 109,04 млрд. гривен.

В гривневых бумагах размещено около 60,68 млрд гривен, или 55,65% вложений населения в ОВГЗ, еще около 48,36 млрд гривен, или 44,35% — в валютных. То есть структура вложений здесь приближается к уровню 50/50.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Rusing, Smerch747, sokol801 и 37 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами