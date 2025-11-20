Коридор по евро до конца 2025 года будет 49−51,5 грн за евро — прогноз банкира

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 ноября 2025, 10:25 Читати українською

Коридор по евро до конца 2025 года будет 49−51,5 грн за евро — прогноз банкира

Несмотря на осенне-зимние энергетические и военные вызовы, до конца года всеобщая ситуация в банковской сфере будет оставаться вполне приемлемой. Об этом заявил глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Несмотря на осенне-зимние энергетические и военные вызовы, до конца года всеобщая ситуация в банковской сфере будет оставаться вполне приемлемой.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок: прогнозы и риски

Банкир считает, что в ближайшие полтора месяца валютный рынок может находиться под значительным давлением внешних факторов. В то же время, активная позиция НБУ — в частности взвешенная монетарная стратегия и эффективный режим «управляемой гибкости» — способны обезопасить рынок от резких валютных колебаний.

По его мнению, в этом году вряд ли повторится ситуация декабря 2024 года, когда, чтобы насытить спрос, регулятор потратил $5,3 млрд на валютные интервенции, что стало антирекордом, ведь в обычном режиме объемы интервенций вдвое меньше.

«В прошлом году давление на валютный рынок было невероятным. Во-первых, последствия вражеских обстрелов объектов инфраструктуры повлекли за собой падение экономических показателей. А спрос на валюту в условиях неопределенности кое-где на 30% превышал предложение. Регулятор, как основной игрок, был вынужден привлечь механизм интервенций, чтобы привлечь механизм интервенций, чтобы и граждан. И самое главное — ему удалось стабилизировать рынок, а курсовые изменения были медленными и сдержанными», — напомнил Мамедов.

Он отмечает, что в этом году ситуация во многом схожа. Во-первых, обстрелы врага продолжаются и наносят большой ущерб энергосистеме, что автоматически влияет на экономику. Во-вторых, начался сезон повышенного спроса на валюту, вызванный ежегодными выплатами премий, бонусов и дивидендов. В-третьих, среди предпринимателей доминирует состояние неопределенности: во избежание рисков они «страховатся», повышая цены на товары и услуги — это прямой источник инфляционного роста.

«Рост цен — это фактор, побуждающий граждан искать способы не потерять покупательную способность своих сбережений. В отличие от прошлого года НБУ создал условия, побуждающие развитие гривневых депозитов. Конечно традиционно значительная часть свободных средств может попасть на валютный рынок, однако мы не исключаем, что большая часть средств будет размещена именно на грив.»

В то же время, Мамедов убежден, что до конца 2025 года ситуация на валютном рынке будет относительно спокойной, а курсовые колебания — в приемлемых пределах. Он прогнозирует коридоры 42−43,5 грн за доллар и 49−51,5 грн за евро. Такие показатели, по его мнению, будут полностью соответствовать состоянию экономики страны.

«Ожидается, что в ежегодном измерении инфляция по итогам декабря не превысит 10%, а совокупно за ноябрь-декабрь составит 1−1,5%. То есть пока отсутствуют причины для беспокойства. Я убежден, что в этом году ситуация в конце года будет значительно лучше, чем в прошлом году, но и благодаря своим НБУ. удастся остановить потенциально угрожающие тенденции. Несмотря на войну, разрушительные обстрелы инфраструктуры, валютный рынок остается достаточно защищенным от любых потрясений», — подчеркнул эксперт.

Стоит ли украинцам скупать валюту

Мамедов также обратил внимание на то, как гражданам максимально защитить свои сбережения и стоит ли запасаться валютой.

Он подчеркнул, что гривневые депозиты сохраняют высокую доходность, которая, по меньшей мере, гарантирует сохранение покупательной способности вложенных средств. Сравнивая доходность гривневых и валютных вкладов, банкир отметил, что сейчас разница колоссальная: доходность гривневых депозитов в 12 раз выше.

Он привел пример: вклад сроком на 1 год на сумму 20 тыс. грн. по средней ставке 14,5% годовых с учетом налогов даст чистый доход более 2 тыс. грн.

Если же на эту сумму приобрести доллары по условному курсу 43 грн/$, получим около $465. Разместив их на долларовый депозит сроком на 1 год под среднюю ставку 1,2% годовых, доход составит $5,58, а после уплаты налогов — около $4. Проведя обратную конвертацию по курсу покупки (условно 43,5 грн/$), получим чистый доход около 174 грн.

Относительно скупки валюты эксперт советует подходить взвешенно. По его словам, неработающие деньги рано или поздно теряют свой «вес».

«Понимаем, что традиционное внимание граждан к наличной валюте связано с несколькими факторами: от привычки, что валюта является чем-то гарантированным (ассоциативным «золотом»), к бытовым потребностям — например, переводам близким за границу. Однако стоит помнить, что инфляция есть и в США, и в ЕС, ни у инъекций. Следовательно, со временем любые наличные денежные средства могут потерять часть своей стоимости», — акцентирует специалист.

По его мнению, наиболее взвешенным решением является диверсификация рисков: хранить средства равными долями в разных валютах (в том числе и на депозитах), а часть в наличных. Пропорция может быть почти одинаковой.

Украинские банки заинтересованы в росте доверия к национальной валюте. Есть все основания переключить внимание с валюты на гривневые инструменты сбережения. В то же время любое решение следует принимать в соответствии с индивидуальными потребностями и краткосрочными планами", — подытожил Мамедов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 70 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами