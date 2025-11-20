По случаю Черной пятницы Академия Минфин объявила о старте розыгрыша «Магический ящик» — с гарантированными подарками для каждого. Рассказываем, что можно выиграть и как поучаствовать.
Магическая Черная пятница в Академии Минфин: получите мгновенный подарок
С 19 по 30 ноября включительно вы можете открыть интерактивный Магический ящик и мгновенно узнать, какой подарок вы выиграли.
У каждого есть шанс получить до 50% скидки или даже бесплатный доступ к курсам Академии Минфин.
Что в Магическом ящике
- Промокод -30% на любой курс
- Промокод -40% на любой курс
- Промокод -50% на любой курс
- Бесплатный доступ к курсу «Инвестиционный трамплин»
- Любой обучающий курс Академии Минфин бесплатно
Как поучаствовать и забрать свой подарок
-
Заполните короткую форму, введите данные для получения подарка.
-
Нажмите кнопку «Открыть ящик»
-
Система случайным образом выберет ваш подарок и выдаст промокод.
-
Скопируйте этот промокод и передайте его в отдел заботы Академии в Telegram.
Обратите внимание! Участники могут открыть Магический ящик только один раз.
Готовы испытать свою удачу? Нажмите кнопку и откройте Магический ящик прямо сейчас.
