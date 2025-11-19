США стали главным получателем китайских кредитов

Соединенные Штаты Америки возглавили список стран, которые получают наибольшее финансирование от Китая. Это свидетельствует о кардинальном изменении стратегии Пекина: вместо фокусировки на развивающихся странах, китайский капитал массово перетекает в самые богатые экономики мира. Об этом сообщает Reuters 19 ноября.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение глобального вектора: от Африки к Западу

Долгое время Китай воспринимался как главный кредитор стран «Глобального Юга» (Африка, Азия, Латинская Америка) из-за масштабной инфраструктурной инициативы «Один пояс, один путь». Однако новое исследование лаборатории AidData при университете Уильяма и Мэри (США) раскрывает другую реальность.

Аналитики проанализировали более двух тысяч проектов за период с 2000 по 2023 год. Общий объем китайских займов и грантов в 200 странах мира достиг колоссальных 2,2 триллиона долларов. При этом эксперты выявили четкий тренд:

В 2000 году 88% китайского финансирования направлялось в страны с низким и ниже среднего уровнем дохода.

В 2023 году ситуация перевернулась: 76% средств идут в страны с высоким и выше среднего уровнем дохода. Доля бедных стран упала до 12%.

Что именно финансирует Пекин в США

Соединенные Штаты получили от китайских госструктур более 200 миллиардов долларов на реализацию почти 2500 проектов. Как отмечает Брэд Паркс, исполнительный директор AidData, китайские государственные компании «активны в каждом уголке и секторе США».

Китайский капитал финансирует стратегически важные объекты и отрасли:

Энергетика: Строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Техасе и Луизиане, газопровода Matterhorn Express и нефтепровода Dakota Access.

Инфраструктура: Развитие дата-центров в Вирджинии, модернизация терминалов в аэропортах имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк) и Лос-Анджелеса.

Корпоративный сектор: Китайские государственные кредиторы открыли кредитные линии для гигантов из списка Fortune 500, среди которых Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing и Disney.

Почему это важно

Это разрушает устоявшийся стереотип об изоляции китайской экономики от Запада.