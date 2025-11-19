Соединенные Штаты Америки возглавили список стран, которые получают наибольшее финансирование от Китая. Это свидетельствует о кардинальном изменении стратегии Пекина: вместо фокусировки на развивающихся странах, китайский капитал массово перетекает в самые богатые экономики мира. Об этом сообщает Reuters 19 ноября.
США стали главным получателем китайских кредитов
Изменение глобального вектора: от Африки к Западу
Долгое время Китай воспринимался как главный кредитор стран «Глобального Юга» (Африка, Азия, Латинская Америка) из-за масштабной инфраструктурной инициативы «Один пояс, один путь». Однако новое исследование лаборатории AidData при университете Уильяма и Мэри (США) раскрывает другую реальность.
Аналитики проанализировали более двух тысяч проектов за период с 2000 по 2023 год. Общий объем китайских займов и грантов в 200 странах мира достиг колоссальных 2,2 триллиона долларов. При этом эксперты выявили четкий тренд:
- В 2000 году 88% китайского финансирования направлялось в страны с низким и ниже среднего уровнем дохода.
- В 2023 году ситуация перевернулась: 76% средств идут в страны с высоким и выше среднего уровнем дохода. Доля бедных стран упала до 12%.
Что именно финансирует Пекин в США
Соединенные Штаты получили от китайских госструктур более 200 миллиардов долларов на реализацию почти 2500 проектов. Как отмечает Брэд Паркс, исполнительный директор AidData, китайские государственные компании «активны в каждом уголке и секторе США».
Китайский капитал финансирует стратегически важные объекты и отрасли:
- Энергетика: Строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Техасе и Луизиане, газопровода Matterhorn Express и нефтепровода Dakota Access.
- Инфраструктура: Развитие дата-центров в Вирджинии, модернизация терминалов в аэропортах имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк) и Лос-Анджелеса.
- Корпоративный сектор: Китайские государственные кредиторы открыли кредитные линии для гигантов из списка Fortune 500, среди которых Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing и Disney.
Почему это важно
Это разрушает устоявшийся стереотип об изоляции китайской экономики от Запада.
- Парадокс противостояния: Пока политики в Вашингтоне и Пекине обмениваются санкциями и повышают пошлины, финансовые системы двух сверхдержав остаются тесно переплетенными. Тот факт, что китайские госбанки кредитуют компании вроде Boeing (которая работает с оборонкой США) или Tesla, свидетельствует о сложности полного разрыва экономических связей.
- Изменение стратегии рисков: Китай отказывается от финансирования рискованных проектов в нестабильных бедных странах, где часто возникают проблемы с возвратом долгов. Вместо этого Пекин выбирает более надежные рынки богатых стран, пытаясь получить доступ к технологиям и критической инфраструктуре Запада, что может стать рычагом влияния в будущем.
- Инфраструктурная безопасность: Присутствие китайского капитала в американских энергосетях, портах и дата-центрах может вызвать новую волну проверок со стороны регуляторов США из соображений национальной безопасности.
