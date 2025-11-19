США стали главным получателем китайских кредитов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 ноября 2025, 14:05 Читати українською

США стали главным получателем китайских кредитов

Соединенные Штаты Америки возглавили список стран, которые получают наибольшее финансирование от Китая. Это свидетельствует о кардинальном изменении стратегии Пекина: вместо фокусировки на развивающихся странах, китайский капитал массово перетекает в самые богатые экономики мира. Об этом сообщает Reuters 19 ноября.

Соединенные Штаты Америки возглавили список стран, которые получают наибольшее финансирование от Китая.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение глобального вектора: от Африки к Западу

Долгое время Китай воспринимался как главный кредитор стран «Глобального Юга» (Африка, Азия, Латинская Америка) из-за масштабной инфраструктурной инициативы «Один пояс, один путь». Однако новое исследование лаборатории AidData при университете Уильяма и Мэри (США) раскрывает другую реальность.

Аналитики проанализировали более двух тысяч проектов за период с 2000 по 2023 год. Общий объем китайских займов и грантов в 200 странах мира достиг колоссальных 2,2 триллиона долларов. При этом эксперты выявили четкий тренд:

  • В 2000 году 88% китайского финансирования направлялось в страны с низким и ниже среднего уровнем дохода.
  • В 2023 году ситуация перевернулась: 76% средств идут в страны с высоким и выше среднего уровнем дохода. Доля бедных стран упала до 12%.

Что именно финансирует Пекин в США

Соединенные Штаты получили от китайских госструктур более 200 миллиардов долларов на реализацию почти 2500 проектов. Как отмечает Брэд Паркс, исполнительный директор AidData, китайские государственные компании «активны в каждом уголке и секторе США».

Китайский капитал финансирует стратегически важные объекты и отрасли:

  • Энергетика: Строительство терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Техасе и Луизиане, газопровода Matterhorn Express и нефтепровода Dakota Access.
  • Инфраструктура: Развитие дата-центров в Вирджинии, модернизация терминалов в аэропортах имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк) и Лос-Анджелеса.
  • Корпоративный сектор: Китайские государственные кредиторы открыли кредитные линии для гигантов из списка Fortune 500, среди которых Amazon, AT&T, Verizon, Tesla, General Motors, Ford, Boeing и Disney.

Почему это важно

Это разрушает устоявшийся стереотип об изоляции китайской экономики от Запада.

  • Парадокс противостояния: Пока политики в Вашингтоне и Пекине обмениваются санкциями и повышают пошлины, финансовые системы двух сверхдержав остаются тесно переплетенными. Тот факт, что китайские госбанки кредитуют компании вроде Boeing (которая работает с оборонкой США) или Tesla, свидетельствует о сложности полного разрыва экономических связей.
  • Изменение стратегии рисков: Китай отказывается от финансирования рискованных проектов в нестабильных бедных странах, где часто возникают проблемы с возвратом долгов. Вместо этого Пекин выбирает более надежные рынки богатых стран, пытаясь получить доступ к технологиям и критической инфраструктуре Запада, что может стать рычагом влияния в будущем.
  • Инфраструктурная безопасность: Присутствие китайского капитала в американских энергосетях, портах и дата-центрах может вызвать новую волну проверок со стороны регуляторов США из соображений национальной безопасности.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами