українська
Бонус от Минфина
19 ноября 2025, 13:55

BUIDL от BlackRock стал обеспечением на Binance и интегрирован в BNB Chain

Компания Securitize, работающая в сфере токенизации реальных активов (RWA), и криптовалютная биржа Binance объявили об интеграции — токенизированный фонд BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) теперь будет приниматься как внебиржевое обеспечение для торговли на Binance.

BUIDL от BlackRock стал обеспечением на Binance и интегрирован в BNB Chain
Это решение знаменует важный шаг в сближении традиционных и цифровых финансов. Институциональные и опытные трейдеры на Binance теперь могут повышать эффективность размещения капитала, используя актив, обеспеченный казначейскими облигациями США, как гарантию для своей торговой деятельности.

Двойное расширение

Параллельно BUIDL запускает новый класс паев в сети BNB Chain, что расширяет доступ инвесторов и совместимость фонда с другими ончейн-финансовыми приложениями в одной из ведущих блокчейн-экосистем.

«Наши институциональные клиенты ищут больше доходных стабильных активов, которые они могут держать как обеспечение, продолжая активно торговать на нашей бирже», — отметила Кэтрин Чен, руководитель направления VIP и институциональных клиентов в Binance.

Робби Митчник, глобальный руководитель направления цифровых активов в BlackRock, подчеркнул, что это событие превращает токенизацию из концепции в практический инструмент.

«Позволяя BUIDL работать как обеспечение в рамках ведущей цифровой рыночной инфраструктуры, мы помогаем перенести базовые элементы традиционных финансов в onchain-пространство», — заявил он.

Фонд BUIDL, запущенный в марте 2024 года, был первым токенизированным продуктом BlackRock на публичном блокчейне. Интеграция BUIDL на Binance и BNB Chain опирается на его уже существующее присутствие в ведущих сетях, таких как Ethereum, Polygon, Solana и другие.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
