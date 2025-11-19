61% новых ФОПов в этом году открыли женщины: в каких сферах создают бизнес

Более 153 тысяч новых ФОП открыли женщины за 10 месяцев 2025 года в Украине. Это 61% от общего количества вновь созданных ФОП в этом году. Больше бизнесов зарегистрировали женщины в столице, на Днепропетровщине и Киевщине. Среди сфер женского предпринимательства лидируют торговля, образование и красота, сообщает «Опендатабот».

Новые ФОПы

53 413 новых ФОП зарегистрировали женщины — это 61% от всех новых регистраций. Для сравнения, еще в 2021 году доля женщин составляла 51%.

География женского предпринимательства

По данным аналитиков, каждый восьмой женский бизнес был открыт в столице — 20 286 ФОПов. Следуют Днепропетровщина с 15 129 регистрациями, Киевщина (11 846), Одесщина (11 647) и Львовщина (11 274).

Наивысшую часть женщин среди новых предпринимателей имеют Сумщина, Полтавщина и Одесщина: по 63%. Ни в одном регионе мужчины так и не смогли опередить женщин по количеству новых бизнесов.

В каких сферах создают бизнес

Каждый третий новый женский бизнес отрывается в сфере розничной торговли — 49,7 тысячи. Популярны индивидуальные услуги (11,1 тыс.), оптовая торговля (10,7 тыс.), образование (10 тыс.) и бизнесы в сфере питания (8,8 тыс.).

В то же время бьюти-сфера продолжает быть одним из самых динамичных направлений женского предпринимательства. Так, 88% новых предпринимателей, открывших свой бизнес в сфере предоставления индивидуальных услуг — женщины. Из них 77% приходится на салоны красоты, парикмахерской, студии ухода.

Дамы также доминируют в сфере социальной помощи, образования, медицины, консалтинга и пищевом производстве.

Аналитики отмечают, что иностранки также активно регистрируют ФОП в Украине.

Больше всего ФОП зарегистрировали гражданки россии (175), Молдовы (68), Армении (50) и Азербайджана (49).