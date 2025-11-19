Государственный Приватбанк получил от Euromoney отличие лучшего банка-эквайра Украины 2025 года. Об этом написал член правления банка Евгений Заиграев.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько произведено оплат

В 2025 году украинцы уже осуществили более 1 трлн грн оплат через экосистему ПриватБанка (+20% к 2024).

«Объем продаж через приложение „Терминал“ вырос почти на 70%, позволяя предпринимателям принимать оплату смартфоном», — написал он.

Напомним

Общие активы Приватбанка, по данным НБУ, на 1 сентября 2025 достигли 1,001 трлн грн, или 25,6% от всех общих активов банковской системы Украины.