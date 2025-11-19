В среду, 19 ноября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро потерял 8 копеек в покупке и прибавил 16 копеек в продаже.
Курсы валют: Евро в банках прибавил 16 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял в покупке и продаже 1 копейку. Евро не изменился в покупке и продаже.
На наличном рынкекотировки гривны к доллару составляют 41,82−42,29 грн. Евро покупают за 48,50 грн, а продают за 49,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,11−42,19, евро — 48,95−49,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 42,08−42,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,76−48,77 грн/евро.
