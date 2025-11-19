Multi от Минфин
українська
19 ноября 2025, 9:06

Шанс на возобновление строительства: НКЦБФР зарегистрировала выпуск акций «Киевгорстроя»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку во вторник, 18 ноября, зарегистрировала выпуск акций частного акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой». По результатам решения компания получит временное свидетельство, говорится на сайте компании.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку во вторник, 18 ноября, зарегистрировала выпуск акций частного акционерного общества «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выпуск акций

Эмиссия осуществляется без публичного предложения с единственным участником размещения — территориальным сообществом города Киева.

Цель выпуска акций — докапитализация компании, которая является одним из самых крупных строительных холдингов столицы и находится в кризисном состоянии.

«Получение временного свидетельства о регистрации выпуска акций является ключевым этапом в процессе докапитализации компании», — сказала и.о. председателя правления Киевгорстроя Светлана Самсонова.

Согласно процедуре, акциям присвоят международный идентификатор ценных бумаг (ISIN), временный глобальный сертификат будет депонирован в Национальном депозитарии Украины, после чего состоится заключение договора купли-продажи ценных бумаг между компанией и киевскими городскими властями.

Процедуру докапитализации планируется завершить до конца декабря 2025 года.

Докапитализация компании

Как писал «Минфин», в августе «Киевгорстрой «начал процедуру эмиссии акций. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла пакет документов для рассмотрения. Этот процесс открыл путь к финансовой перезагрузке компании и возобновлению активного строительства на объектах.

«Киевгорстрой» выпустит 10 миллиардов именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

Предыстория

В мае 2023 Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.

В феврале 2022 года Глава строительной компании Киевгорстрой Игорь Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с супругой в мае этого года покорил вершину Эверест.

Ранее Минфин писал, что Киевгорстрой не возобновляет строительство 18 объектов. Средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию строящихся застройщик домов составляет 17 месяцев. В компании объяснили, что финансирование строительства ЖК происходит на средства частных инвесторов.

После начала войны продажи остановились почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства, заявили в Киевгорстрое.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
Комментарии - 1

+
0
bosyak
bosyak
19 ноября 2025, 10:11
#
Київ купить собі банкрота, дасть йому гроші, і …
