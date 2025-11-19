Шанс на возобновление строительства: НКЦБФР зарегистрировала выпуск акций «Киевгорстроя»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку во вторник, 18 ноября, зарегистрировала выпуск акций частного акционерного общества «Холдинговая компания « Киевгорстрой ». По результатам решения компания получит временное свидетельство, говорится на сайте компании.

Выпуск акций

Эмиссия осуществляется без публичного предложения с единственным участником размещения — территориальным сообществом города Киева.

Цель выпуска акций — докапитализация компании, которая является одним из самых крупных строительных холдингов столицы и находится в кризисном состоянии.

«Получение временного свидетельства о регистрации выпуска акций является ключевым этапом в процессе докапитализации компании», — сказала и.о. председателя правления Киевгорстроя Светлана Самсонова.

Согласно процедуре, акциям присвоят международный идентификатор ценных бумаг (ISIN), временный глобальный сертификат будет депонирован в Национальном депозитарии Украины, после чего состоится заключение договора купли-продажи ценных бумаг между компанией и киевскими городскими властями.

Процедуру докапитализации планируется завершить до конца декабря 2025 года.

Докапитализация компании

Как писал «Минфин», в августе «Киевгорстрой «начал процедуру эмиссии акций. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла пакет документов для рассмотрения. Этот процесс открыл путь к финансовой перезагрузке компании и возобновлению активного строительства на объектах.

«Киевгорстрой» выпустит 10 миллиардов именных акций номинальной стоимостью 25 копеек каждая, с периодом размещения с 1 октября по 28 ноября 2025 года.

Доля общества в уставном капитале после завершения размещения достигнет 99,87%, что обеспечит контролируемое и эффективное управление компанией в интересах киевлян.

Предыстория

В мае 2023 Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.

В феврале 2022 года Глава строительной компании Киевгорстрой Игорь Кушнир покинул Украину со справкой об инвалидности и вместе с супругой в мае этого года покорил вершину Эверест.

Ранее Минфин писал, что Киевгорстрой не возобновляет строительство 18 объектов. Средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию строящихся застройщик домов составляет 17 месяцев. В компании объяснили, что финансирование строительства ЖК происходит на средства частных инвесторов.

После начала войны продажи остановились почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства, заявили в Киевгорстрое.