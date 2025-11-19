В честь легенды: Британия выпустила монету из Фредди Меркьюри (фото)

Королевский монетный двор Великобритании представил новую коллекционную монету, посвященную Фредди Меркьюри — легендарному фронтмену группы Queen. Об этом говорится на сайте The Royal Mint.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о выпуске

Выпуск монеты был связан с 40-летием легендарного концерта Live Aid и выхода сольного альбома Меркьюри Mr. Bad Guy. На коллекционной монете изображен фронтмен группы Queen, который закинул голову и держится за стойку микрофона во время выступления.

Нотное состояние, проходящее по краю монеты, отражает его вокальный диапазон в четыре октавы.

Первую монету на прошлой неделе отчеканила сестра Меркьюри Кашмира Булсара на Королевском монетном дворе в Уэльсе.

В рамках наследия Меркьюри специальная золотая монета будет передана благотворительному фонду Mercury Phoenix Trust, который выставит его на аукцион, продолжая его миссию по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Монета выходит в серии Music Legends, где уже отмечены другие выдающиеся британские музыканты: Дэвид Бови, Джордж Майкл, Ширли Бесси и Пол Маккартни.

Коллекция доступна с 18 ноября по начальной цене от 18,5 фунтов стерлингов.