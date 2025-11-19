Крипторынок потерял $1,2 трлн из-за бегства трейдеров

За последние шесть недель с криптовалютного рынка было стерто более $1 трлн, поскольку опасения по поводу завышенных оценок технологических компаний и траектории процентных ставок в США вызвали массовую распродажу спекулятивных активов. Об этом пишет Financial Times.

Рыночная стоимость криптовалют

Как пишет издание, совокупная рыночная стоимость более 18 тысяч криптовалют сократилась на 25% с момента пика 6 октября, что уничтожило около $1,2 трлн капитализации.

Падение биткоина

Биткоин за это время подешевел на 28%, до $91 100, откатившись к апрельским минимумам. Аналитики отмечают, что убытки по маржинальным ставкам ускорили падение, а негатив перекинулся и на фондовые площадки: индексы в Гонконге, Японии и Южной Корее потеряли от 1,7% до 3,3%, в Европе — около 1,4%.

Что говорят аналитики

Резкое снижение стало разворотом после летнего ралли, когда сектор рос на обещаниях Дональда Трампа сделать США «биткоин-супердержавой» и назначении в SEC председателя, лояльного криптоиндустрии.

«Несмотря на институциональное принятие и позитивный регуляторный импульс, рост крипторынка с начала года полностью стерся», — сказал Бретт Ноблаух, аналитик по крипторынку из Cantor Fitzgerald.

Усилению распродажи способствовали сомнения в снижении ставки Федрезерва в декабре: охлаждение ожиданий ударило и по акциям, отправив S&P 500 вниз примерно на 3% с рекорда конца октября.

Худший день произошел 10 октября: угроза Трампа ввести «масштабные» тарифы против Китая вызвала ликвидацию $20 млрд маржинальных позиций — крупнейшее однодневное сокращение на биржах, которые отслеживает Coinbase.

«Инвесторы в крипту любят плечо. И раз за разом мы видим, как трейдеры заходят слишком далеко, думая, что в этот раз все будет иначе», — сказал Райан Расмуссен, глава исследований Bitwise Asset Management.

В индустрии, по его словам, этот день называют «10/10».

«То, что мы видим сейчас, — это не крах крипторынка. Это продолжительная отдача октябрьской ликвидации, — сказал Дэвид Намдар, генеральный директор CEA Industries. — Масштаб распродажи в этот раз другой, потому что позиции были больше, плечо — выше, а процесс выхода — дольше. Фундаментальные факторы при этом не изменились».

Падение крупнейших криптовалют

Помимо биткоина, более чем на 40% с начала года упали шесть из 20 крупнейших криптовалют, включая Shiba Inu, Sui и Avalanche — каждая примерно на 60%.

Некоторые аналитики считают, что криптокрушение 10 октября может объяснять и резкое падение отдельных сегментов американского фондового рынка в последние недели.

Индекс Goldman Sachs, отслеживающий убыточные технологические компании, популярные среди розничных трейдеров, потерял 19% с момента пика 15 октября.

«Мы наблюдаем значительный откат в розничной торговой активности на рынке акций США примерно с середины октября», — сказал Вирадж Пател, партнер и заместитель главы исследований в Vanda, анализирующей потоки розничных инвесторов.

Потоки в защитные биржевые фонды, отслеживающие широкий фондовый рынок, одновременно выросли, добавил он.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что 18 ноября курс первой криптовалюты снизился до менее $90 тысяч, а Ethereum — до $3 000.