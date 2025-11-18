Курс евро вырос на 4 копейки во вторник, 18 ноября. Доллар остался без изменений. Об этом свидетельствуют данные межбанковских торгов.
Курс валют: евро на межбанке подорожало, доллар стабилен
|
Открытие 18 ноября
|
Закрытие 18 ноября
|
Изменения
|
42,08/42,11
|
42,08/42,11
|
0/0
|
48,78/48,80
|
48,82/48,84
|
4/4
Средний курс в банках: 41,85−42,27 грн/доллар, 48,58−49,14 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,12−42,20, евро — 48,95−49,10 грн.
Источник: Минфин
