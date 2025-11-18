Multi от Минфин
українська
Сменить язык на українська

18 ноября 2025, 19:13

Число банкоматов сократилось, а украинцы стали активнее пользоваться картами — НБУ

Национальный банк Украины зафиксировал устойчивый рост популярности безналичных расчетов среди украинцев по итогам девяти месяцев 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Украинцы стали активнее пользоваться карточками: объем сделок вырос на 11,7%
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В целом количество операций (безналичных и получение наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за указанный период составило 7 069,4 млн шт., а их сумма — 5 217,6 млрд грн.

Из них безналичными были 6 745,7 млн сделок на общую сумму 3 414,2 млрд грн — это на 11,7% и на 9,9% соответственно больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Более 95% операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций за девять месяцев 2025 года по сумме составила 65,4% от общей суммы операций с платежными картами, по количеству — 95,4% (за девять месяцев 2024 года — 64,8% и 94,5% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что больше операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях — 74,4% и 50,7% соответственно.

Переводы «с карты на карту» за отчетный период составляли менее одной десятой по количеству (7,3%) и менее трети по сумме (26,7%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 13,7% по количеству и 16,1% по сумме.

В январе-сентябре этого года средняя сумма одной операции с использованием платежных карт составила:

  • в торговой и сервисной сетях — 345 грн (за девять месяцев 2024 года — 322 грн),
  • перевод «с карты на карту» — 1 847 грн (1 976 грн),
  • оплата товаров и услуг в Интернете — 598 грн (553 грн).

Платежная инфраструктура

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в сентябре по сравнению с январем выросло на 10,5% (до 548,7 тыс.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 14,3% (до 592,5 тыс.).

Банкоматная сеть с начала года снизилась на 0,6% и в сентябре насчитывала 15,6 тыс. банкоматов.

Количество активных платежных карт (с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции), как и количество бесконтактных платежных карт почти не изменилось.

В этом году в сентябре более половины (59,6%) активных платежных карт были бесконтактными.

Популярность бесконтактных платежей растет

В дальнейшем растет популярность токенизированных платежных карт в Украине. Их количество с начала года увеличилось на 13% (до 18,6 млн. шт.). Среди всех активных платежных карточек токенизирована почти каждая третья (31,5%).

Как следствие, все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. За девять месяцев этого года доля таких операций составила 1,8% по количеству и 2,5% по сумме (в аналогичном периоде в прошлом году — 4,7% и 5,8% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма за девять месяцев 2025 года составила 1686,3 млрд грн (за девять месяцев 2024 года — 1349,1 млрд грн).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
18 ноября 2025, 20:14
#
Це тому що банкомати не дають готівку менше 200грн. Всі трансакції нижче 200грн. Проводяться карткою. З розмінкою трабли.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
