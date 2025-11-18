В Украине заработал TAX Control: инструмент для жалоб на бизнес-нарушения

ГНС запускает цифровой сервис TAX Control. Это инструмент для выявления нарушений в сфере торговли, услуг или общественного питания. Об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

Как работает TAX Control

Цифровой инструмент размещен на вебпортале ГНС — нужно лишь нажать на виджет TAX Control в правом верхнем углу и отправить сообщение. Все доступно 24/7 и с любого устройства.

В частности, можно сообщить о:

невыдаче фискального чека

торговле без лицензии или с нарушением реализации подакцизной продукции

отказе принять карту

работу без государственной регистрации,

неоформленных работниках.

«Однако правила работы для всех! Об этом слышу каждый день, общаясь с бизнесом. Потому что когда одни работают честно и прозрачно, то другие ищут схемы, как минимизировать уплату налогов. И это та „тень“, из-за которой мы теряем колоссальные средства. Те же, которые могли бы пойти на поддержку военных, восстановление инфраструктуры, зарплаты и пенсии», — сказала Карнаух.