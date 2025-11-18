Multi от Минфин
18 ноября 2025, 16:55

Физлица сокращают валютные вложения, тогда как бизнес их наращивает

Обзор банковского сектора от Национального банка Украины за третий квартал 2025 года показал контрастное поведение клиентов по хранению средств в иностранной валюте. С одной стороны, физические лица (население) начали сокращать свои валютные вклады, а с другой — юридические лица (бизнес) продолжают активно наращивать валютную ликвидность в банках.

Физлица сокращают валютные вложения, тогда как бизнес их наращивает
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютные вклады физических лиц стали уменьшаться

Общий объем средств физических лиц на счетах в банках продолжал расти, достигнув 1330 млрд грн в III квартале (по сравнению с 1228 млрд грн в I квартале).

Однако если взглянуть на их валютную составляющую (в пересчете в гривневый эквивалент), заметна негативная динамика:

  • I квартал: 432 млрд грн
  • II квартал: 448 млрд грн (максимум)
  • III квартал: 446 млрд грн

Таким образом, в третьем квартале объем средств физических лиц в иностранной валюте сократился на 2 млрд грн, что может свидетельствовать о росте спроса на наличную валюту или переводе ее в гривневые инструменты.

Юридические лица активно наращивают валютную ликвидность

В противоположность населению, субъекты хозяйствования (бизнес) активно увеличивали свои валютные резервы в банках, демонстрируя стабильный рост как общего, так и валютного портфеля:

Показатель I квартал II квартал III квартал
Общие средства 1 529 млрд грн 1 543 млрд грн 1 553 млрд грн
В т. ч. в иностранной валюте 425 млрд грн 432 млрд грн 448 млрд грн

В общей сложности за три квартала объем валютных средств бизнеса вырос на 23 млрд грн (с 425 млрд грн до 448 млрд грн), что отражает накопление компаниями валютной ликвидности, необходимой для импортных операций, обслуживания внешних обязательств или как хеджирование от валютных рисков.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
