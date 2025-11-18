Государственный Sense Bank внедряет новые возможности для украинских экспортеров

Sense Bank начал сотрудничество с АО «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА), открывая новые возможности для украинских экспортеров благодаря страхованию экспортных кредитов. Такое партнерство создает дополнительные финансовые горизонты для компаний, которые стремятся развивать международную торговлю даже в условиях полномасштабной войны.

Теперь клиенты-экспортеры Sense Bank могут получать кредиты без залога — под страховое покрытие ЭКА. При этом сам банк получает защиту от риска непогашения кредита, что повышает его лояльность к клиентам. Страхование экспортных кредитов позволяет финансировать контракты даже при отсутствии достаточного обеспечения.

В период военного положения украинский бизнес особенно нуждается в поддержке. Благодаря действующему механизму программы страхования экспортных кредитов клиенты могут получать финансирование для выполнения экспортных контрактов, гарантом возврата по которым выступает ЭКА.

«Sense Bank продолжает расширять спектр финансовых инструментов для поддержки украинского бизнеса. Сотрудничество с ЭКА — это стратегическая инвестиция в экономическую устойчивость страны», — отметил Андрей Соколов, член Правления Sense Bank.

«Даже в самых сложных условиях украинский бизнес демонстрирует свою силу. Мы же совместно с Sense Bank создаем для него возможности расти — обеспечивая доверие, финансовую защиту и доступ к новым рынкам без лишних барьеров», — подчеркнул Руслан Гашев, председатель Правления Экспортно-кредитного агентства.

Сотрудничество банка с государственным Экспортно-кредитным агентством гарантирует соответствие договора действующему законодательству и политике стимулирования экспорта. Это часть стратегии Sense Bank по поддержке украинского бизнеса на международных рынках и развитию экспортного потенциала страны.