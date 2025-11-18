Банки увеличили отчисления в резервы почти вдвое до 2,3 млрд гривен

За счет роста кредитного портфеля и снижения качества отдельных кредитов в 3 квартале банки вынуждены были увеличить отчисления в резервы практически вдвое — с 1,1 млрд гривен до 2,3 млрд гривен. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за 3 квартал.

Увеличение отчислений

За семь месяцев 2025 года банки увеличили отчисления в резервы на 4,93 млрд грн по сравнению с 0,38 млрд грн за аналогичный период предыдущего года. Основные причины и последствия

Увеличение отчислений: Общие расходы банков выросли на 31,7% за 7 месяцев 2025 года, частично из-за значительного увеличения отчислений в резервы, которые составили 5,6 млрд грн. Это свидетельствует об ухудшении качества кредитного портфеля и увеличении рисков.

Уменьшение прибыли: Резкое увеличение отчислений в резервы привело к сокращению чистой прибыли банковского сектора Украины за первые семь месяцев 2025 года.

Отличие от 2024: В 2024, наоборот, наблюдалось расформирование резервов на сумму 2,1 млрд грн, что свидетельствовало об улучшении качества активов.

Связанные изменения и меры

Обязательное резервирование: С 11 сентября 2023 г. Национальный банк Украины уравнял нормативы обязательного резервирования по средствам юридических лиц.

Увеличение резервов: В частности, обязательные резервы по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) в национальной валюте теперь составляют 10% (ранее 0%), а в иностранной валюте — 20% (ранее 10%).

Влияние на экономику: Эти изменения влияют на банковскую систему и экономику в целом, влияя на предложение денег и банковского кредитования.