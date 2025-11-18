Чистые активы банков выросли почти на 100 миллиардов

Чистые активы банков по итогам 3 квартала выросли почти на 100 миллиардов гривен с 3 508 трлн грн до 3 604 трлн грн. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за 3 квартал.

Как изменились активы

Согласно данным НБУ, чистые активы банков в национальной валюте выросли на 96 миллиардов гривен с 3508 до 3604 грн, в том числе в иностранной валюте на 22 миллиарда с 962 до 984 млрд.

Напомним

Согласно исследованию Forinsurer, чистые активы банков за ІІІ квартал выросли на 7,5% и превысили довоенный уровень. В основном наращивались объемы депозитных сертификатов НБУ. Уровень ликвидности оставался высоким, несмотря на войну.

Объем средств клиентов в банках вырос, прежде всего, за счет гривневых средств населения и вкладов бизнеса в иностранной валюте. Формирование резервов обусловило рост убытков банковского сектора.

Активы банковского сектора выросли на 5% до 1,56 трлн грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активы работающих банков сократились на 1,8%. При этом общие активы банков (не скорректированные на резервы активных операций) составили 2 трлн.

Доходы банков выросли на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 88,608 млрд грн, в том числе процентный доход — на 18,9%, до 61,142 млрд грн, тогда как комиссионный снизился на 8,9% до 24,465 млрд грн.

Расходы банков выросли на 53% до 96,034 млрд грн, в том числе процентные расходы — на 4,9%, до 17,735 млрд грн, комиссионные расходы — на 12,8%, до 11,3 млрд грн и расходы от отчислений в резервы — в 6,8 раза до 32,725 млрд грн.

По оценкам Национального банка, учитывая предварительные результаты оценки устойчивости банков и текущее состояние системы, имеющийся запас капитала большинства банков достаточен для комфортного выполнения перечисленных требований, несмотря на ожидаемое введение временного дополнительного налога на доходы банков.

До выполнения банками указанные требования ограничения на распределение доходов будут сохраняться.