18 ноября 2025, 10:54 Читати українською

С 2026 года банки и криптобиржи будут работать по новым правилам прозрачности, все уходят в наличку — эксперт

Со следующего 2026 года не только банки и небанковские финучреждения, но и криптофонды, криптоплатформы, а также сервисы электронных денег будут работать по новым глобальным стандартам прозрачности CRS 2.0 и CARF. То есть, любые счета, криптоактивы или е-деньги попадут в поле зрения налоговых органов. Об этом заявил директор Института развития экономики Александр Гончаров.

Со следующего 2026 года не только банки и небанковские финучреждения, но и криптофонды, криптоплатформы, а также сервисы электронных денег будут работать по новым глобальным стандартам прозрачности CRS 2.0 и CARF.
Фото: depositphotos

Новые стандарты

По его словам, на текущий 2025 год 172 юрисдикции, включая Украину, обязались ввести стандарты EOIR и CRS.

Параллельно с CRS 2.0 с 2026 года начнется внедрение Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) — системы автоматического обмена информацией о криптоактивах (до 2027−2028 годов она должна стать глобальной нормой, в том числе и для Украины).

«Кстати, наша страна входит в группу государств, взявших обязательство ввести CARF до 2027−2028 годов, и первым шагом на этом пути будет полноценная легализация рынка виртуальных активов и принятие соответствующего Закона Украины с введением полного доступа налоговых органов к финансовым данным. Вот я и подумал, а не это ли обстоятельство в последнее время заставило многих моих знакомых изымать наличные деньги со своих счетов в банках, а именно — держать деньги на руках? Возможно, сегодня это и есть прямой индикатор недоверия к старой финансовой системе и страх перед тотальным цифровым контролем?», — объясняет Гончаров.

По его словам, нужно честно признать: большие суммы выводятся к появлению инструментов обязательной цифровой идентификации, CBDC и новым правилам движения капитала. Люди готовятся заранее.

«Вывод: тренд, по моему мнению, очевиден, а наличные — снова становится зоной безопасности перед новым этапом цифровой финансовой архитектуры. Действия мнительных и опытных украинцев понятны: в условиях войны и неопределенности они хотят чувствовать деньги физически», — подытожил Гончаров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
