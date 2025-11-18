Курсы валют: Евро и доллар незначительно подорожали

Во вторник, 18 ноября, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,81−42,27 грн. Евро покупают за 48,57 грн, а продают за 49,22 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,10−42,20, евро — 48,99−49,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,08−42,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,78−48,80 грн/евро.

