Индекс малых цифровых активов упал до минимума 2020 года

Индекс MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap, отслеживающий 50 самых маленьких криптовалют из корзины из 100, в воскресенье, 16 ноября, упал до самого низкого уровня с 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Падение индекса

Падение произошло тогда, когда биткоин — крупнейшая криптовалюта — потерял весь свой 30% рост с начала года, всего через несколько недель после достижения исторического максимума.

Так называемые альтокины, служащие индикатором самых спекулятивных настроений рынка, в 2025 году отстают от основных криптовалют.

За последние пять лет индекс малых криптоактивов снизился почти на 8%, в то время как его аналог с большими токенами вырос примерно на 380%.

«Розничные трейдеры усваивают уроки из предыдущих циклов. Повышение уровня не поднимает все лодки — оно поднимает только качественные», — пояснил Пратик Кала, портфельный менеджер австралийского хедж-фонда Apollo Crypto.

Более широкий крипторинок до сих пор не восстановился после обвала 10 октября, когда были ликвидированы позиции на около $19 млрд, а совокупная рыночная стоимость токенов сократилась более чем на $1 трлн.