Авиакомпания Emirates запускает на своих рейсах спутниковый интернет Starlink

Emirates запустит Starlink Wi-Fi по всему своему флоту, начиная с самолетов Boeing 777 в ноябре 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Что получат клиенты

Подключение Starlink позволит клиентам Emirates транслировать контент, играть в игры, совершать звонки, работать и просматривать социальные сети на протяжении всего путешествия одновременно на экранах спинок сидений и на персональных устройствах. Эта беспрепятственная интеграция обеспечивает масштабное соединение во всех классах обслуживания.

Emirates планирует установить Starlink на весь свой эксплуатационный парк самолетов, насчитывающий 232 самолета, в течение следующих двух лет.

Авиакомпания уже оборудовала свой первый самолет Starlink на A6-EPF, Boeing 777−300ER, который сейчас представлен на авиашоу в Дубае, где посетители могут ощутить высокоскоростное соединение на земле.

Первый коммерческий пассажирский рейс Emirates из Starlink вылетит сразу после авиашоу, когда A6-EPF снова войдет в эксплуатацию, что ознаменует начало ускоренного развертывания всего флота.

Авиакомпания будет оснащать около 14 самолетов Starlink в месяц, а установка на флот Airbus A380 начнется в феврале 2026 года.

Emirates также предоставит доступ к прямому эфиру через Starlink сначала на персональных устройствах, а затем на экранах на спинках сидений с конца декабря 2025 года.

Услуга Wi-Fi Starlink на рейсах Emirates будет бесплатной для всех клиентов во всех салонах самолетов, оборудованных Starlink, с простым доступом в один клик, не требующий оплаты или специального членства в Skywards.