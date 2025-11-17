Коломойский должен оплатить Привату $3 млрд: почему банку выгодно позже взыскать долг

Высокий суд Англии обязал эксвладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уплатить банку более $3 млрд в виде возмещения ущерба и судебных издержек. 10 ноября стало известно, что если эти суммы не будут уплачены добровольно, банк начнет процесс взыскания. Почему в таком сценарии есть даже плюсы для Привата, в комментарии «Юридической Газете» рассказала советница Asters Анна Ткачева. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Сколько денег получит Приват

Решение Высокого суда Англии от 10 ноября вынесено в продолжение решения от 30 июля 2025 года. В этом решении суд разрешил остаточные вопросы.

Конкретная сумма ответственности:

бывшие владельцы несут солидарную ответственность перед банком в размере $1,762 млрд;

ответчики — юридические лица несут солидарную ответственность в размере 275,5 млн. Бывшие владельцы несут солидарную ответственность с ответчиками — юридическими лицами по этим суммам;

Проценты:

суд присудил начисление сложных процентов по ставке, определенной на основе заимствований банка в долларах США, с ежемесячной капитализацией, за период с момента причинения ущерба до принятия решения. Это означает, что бывшие владельцы несут ответственность за уплату процентов в размере $1,19 млрд.

суд также определил, что если ответчики задержат уплату долга по судебному решению, то на соответствующие суммы должны начисляться проценты по ставке US Prime плюс 2%;

Компенсация расходов Приватбанка:

суд согласился с банком, что поведение ответчиков как до начала судебного разбирательства, так и во время производства было настолько неприемлемым, что оправдывает присуждение банку расходов по принципу их полного возмещения в отношении всего производства. Такой подход применяется редко, поскольку требует доказательства исключительной ненормальности поведения стороны.

расходы будут подлежать детальной оценке, однако суд уже сейчас постановил, что ответчики должны осуществить промежуточную выплату на покрытие расходов банка в размере разумной суммы, которую суд определил в 76,4 млн фунтов стерлингов;

Что должен сделать Приват, чтобы получить средства

У ответчиков есть время, в течение которого они могут выполнить решение суда добровольно. Если добровольного выполнения решения не будет, то банк может начать его принудительное исполнение. Так, банк публично подтвердил свое намерение взыскать всю сумму, которую должны выплатить ответчики.

Также важно отметить два момента:

1. Приказ о всемирном аресте активов действует с 2017 года и продолжает оставаться в силе после вынесения решения Высокого суда Англии.

2. На сумму долга по судебному решению подлежат начислению проценты: поэтому, чем дольше решение будет оставаться без исполнения, тем больше будет сумма взыскания.

Принудительное исполнение решения — это как игра в шахматы. Поэтому разумно и ожидаемо, что Приват избегает комментариев относительно своей стратегии по принудительному исполнению, кроме раскрытия своего намерения использовать все доступные правовые инструменты для взыскания всей суммы, которую должны уплатить ответчики.

Как происходит принудительное исполнение решений в международных юрисдикциях

В целом принудительное исполнение решений английского суда в других юрисдикциях зависит от режима, установленного в соответствующих международных договорах (если таковые имеются), и законодательства страны, в которой будет осуществляться исполнение.

Основания, на которых другие государства могут отказать в исполнении иностранного решения, обычно определяются в международных договорах (если таковые имеются) и во внутреннем законодательстве соответствующего государства. Обычно перечень таких оснований ограничен.

Следует отметить, что английские суды имеют хорошую репутацию в мире, поэтому применение оснований для отказа в исполнении английского решения другими странами маловероятно.