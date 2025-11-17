Коломойский должен оплатить Привату $3 млрд: почему банку выгодно позже взыскать долг

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 18:28 Читати українською

Коломойский должен оплатить Привату $3 млрд: почему банку выгодно позже взыскать долг

Высокий суд Англии обязал эксвладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уплатить банку более $3 млрд в виде возмещения ущерба и судебных издержек. 10 ноября стало известно, что если эти суммы не будут уплачены добровольно, банк начнет процесс взыскания. Почему в таком сценарии есть даже плюсы для Привата, в комментарии «Юридической Газете» рассказала советница Asters Анна Ткачева. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Высокий суд Англии обязал эксвладельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уплатить банку более $3 млрд в виде возмещения ущерба и судебных издержек. 10 ноября стало известно, что если эти суммы не будут уплачены добровольно, банк начнет процесс взыскания.

Сколько денег получит Приват

Решение Высокого суда Англии от 10 ноября вынесено в продолжение решения от 30 июля 2025 года. В этом решении суд разрешил остаточные вопросы.

Конкретная сумма ответственности:

  • бывшие владельцы несут солидарную ответственность перед банком в размере $1,762 млрд;
  • ответчики — юридические лица несут солидарную ответственность в размере 275,5 млн. Бывшие владельцы несут солидарную ответственность с ответчиками — юридическими лицами по этим суммам;

Проценты:

  • суд присудил начисление сложных процентов по ставке, определенной на основе заимствований банка в долларах США, с ежемесячной капитализацией, за период с момента причинения ущерба до принятия решения. Это означает, что бывшие владельцы несут ответственность за уплату процентов в размере $1,19 млрд.
  • суд также определил, что если ответчики задержат уплату долга по судебному решению, то на соответствующие суммы должны начисляться проценты по ставке US Prime плюс 2%;

Компенсация расходов Приватбанка:

  • суд согласился с банком, что поведение ответчиков как до начала судебного разбирательства, так и во время производства было настолько неприемлемым, что оправдывает присуждение банку расходов по принципу их полного возмещения в отношении всего производства. Такой подход применяется редко, поскольку требует доказательства исключительной ненормальности поведения стороны.
  • расходы будут подлежать детальной оценке, однако суд уже сейчас постановил, что ответчики должны осуществить промежуточную выплату на покрытие расходов банка в размере разумной суммы, которую суд определил в 76,4 млн фунтов стерлингов;

Что должен сделать Приват, чтобы получить средства

У ответчиков есть время, в течение которого они могут выполнить решение суда добровольно. Если добровольного выполнения решения не будет, то банк может начать его принудительное исполнение. Так, банк публично подтвердил свое намерение взыскать всю сумму, которую должны выплатить ответчики.

Также важно отметить два момента:

1. Приказ о всемирном аресте активов действует с 2017 года и продолжает оставаться в силе после вынесения решения Высокого суда Англии.

2. На сумму долга по судебному решению подлежат начислению проценты: поэтому, чем дольше решение будет оставаться без исполнения, тем больше будет сумма взыскания.

Принудительное исполнение решения — это как игра в шахматы. Поэтому разумно и ожидаемо, что Приват избегает комментариев относительно своей стратегии по принудительному исполнению, кроме раскрытия своего намерения использовать все доступные правовые инструменты для взыскания всей суммы, которую должны уплатить ответчики.

Как происходит принудительное исполнение решений в международных юрисдикциях

В целом принудительное исполнение решений английского суда в других юрисдикциях зависит от режима, установленного в соответствующих международных договорах (если таковые имеются), и законодательства страны, в которой будет осуществляться исполнение.

Основания, на которых другие государства могут отказать в исполнении иностранного решения, обычно определяются в международных договорах (если таковые имеются) и во внутреннем законодательстве соответствующего государства. Обычно перечень таких оснований ограничен.

Следует отметить, что английские суды имеют хорошую репутацию в мире, поэтому применение оснований для отказа в исполнении английского решения другими странами маловероятно.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами