Американский доллар подорожал на 7 копеек в понедельник, 17 ноября, на украинском межбанке. В то же время курс евро снизился. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Доллар на межбанке вырос, а евро подешевело
|
Открытие 17 ноября
|
Закрытие 17 ноября
|
Изменения
|
42,01/42,04
|
42,08/42,11
|
7/7
|
48,79/48,81
|
48,77/48,78
|
2/3
Официальный курс: доллар — 42,07 грн, евро — 48,78 грн.
Средний курс в банках: 41,80−42,25 грн/доллар, 48,60−49,20 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,10−42,18, евро — 48,98−49,15 грн.
Источник: Минфин
