С начала года количество заблокированных налоговых накладных уменьшилось почти в четыре раза

Количество заблокированных налоговых накладных существенно уменьшилось: показатель сократился в четыре раза и составляет 0,2 %. Об этом сообщила и. о. Главы ДПС Леся Карнаух в интервью изданию LIGA. net.

Блокировка накладных — самая распространенная среди жалоб бизнеса

По ее словам, в начале года проблема с блокированием была одной из самых распространенных среди бизнес жалоб.

«Когда в январе 2025 года наша команда начала работать в ГНС, не было ни одной встречи, на которой бизнес не жаловался бы на заблокированные налоговые накладные. Это было тотально. Сейчас нам удалось изменить ситуацию», — отметила Карнаух.

Для достижения такого результата ГНС реализовала ряд шагов. В частности:

создала консультационные центры для пояснения процедур бизнеса;

пересмотрела подходы к таблицам данных и пакета документов, представляемых субъектом хозяйствования для разблокирования налоговой накладной;

продолжила инициативу через офисы налоговых консультантов;

инициировала и подготовила изменения к нормативным актам, поддержанным правительством.

«Мы изменили подходы к определению субъектов, которые могут попадать в категорию рисковых, расширили критерии, чтобы налоговые накладные больше подпадали под автоматическую регистрацию», — рассказала глава ГНС.

Карнаух также отметила, что в 0,2 % блокируемых накладных попадают преимущественно те плательщики, которые сделали свой выбор в пользу теневого бизнеса.

Напомним

С 27 сентября 2025 вступили в силу изменения в Порядок приостановления регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки в ЕРНН, утвержденные постановлением Правительства от 26 августа 2025 № 1048.

Цель новаций — уменьшить количество субъектов хозяйствования, которые сталкиваются с блокировкой накладных, сделать правила более прозрачными, помочь честно работающему бизнесу, избежать постоянных рисков блокирования.

Основные изменения:

Увеличены лимиты для безусловной регистрации налоговых накладных:

предельный объем поставки — до 1 млн грн, а на одного контрагента — до 100 тыс. грн;

количества плательщиков налога, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.

Повышаются пороги для операций с небольшими суммами:

с 5 до 10 тыс. грн по одной накладной;

общий объем в месяц — с 500 тыс. грн до 3 млн грн.

Упрощены признаки безусловной регистрации налоговых накладных по экспортным операциям для предприятий, работающих на территориях с угрозой боев, но где активных боев пока нет.

Усовершенствована автоматическая регистрация — при автоматической регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в случае:

исключения из перечня рисковых для налогоплательщика будут учитываться показатели положительной налоговой истории;

при учете таблицы данных плательщика такая регистрация будет осуществляться, в том числе и в результате автоматического учета таблицы данных плательщика.

Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных плательщика налога.

Изменены отдельные показатели положительной налоговой истории, в частности:

увеличены лимиты объема операций — с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента — со 100 тыс. грн. до 500 тыс. грн.;

количество налогоплательщиков, на которых руководитель занимает аналогичную должность, с трех до пяти.

Изменен критерий рисковости операций по представлению расчетов корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС с 30 до 90 дней.