Никаких лимитов и надоедливых KYC: как выгодно и без ограничений обменять крупные суммы криптовалюты

Обмен криптовалюты может оказаться довольно сложной и нетривиальной задачей из-за лимитов на максимальный размер операций, которые устанавливают различные обменные платформы и сервисы.

Одно дело, когда нужно продать 400−500 USDT — с таким объемом особых проблем обычно не возникает. Совсем другое, когда речь идет о суммах с пятью или даже шестью нулями. Многие сервисы обмена валюты отказываются удовлетворять подобные заявки, потому что у них не хватает ликвидности — резервов, которые могут покрыть спрос.

Поэтому трейдерам, серьезным инвесторам и бизнесу необходимо особенно тщательно подходить к выбору криптообменников и отдавать предпочтение тем площадкам, которые имеют значительные резервы, что позволит им без проблем выполнять многие операции на значительные суммы.

Криптобиржи или криптообменники — в чем разница?

Наиболее распространенные способы выведения криптовалюты в фиат — это централизованные криптобиржи (Binance, ByBit,OKX) и криптообменники.

На биржах перевести USDT в фиат (гривню, доллары, евро) и обратно можно через P2P-платформы. В данном случае биржа выступает своеобразным посредником при обмене. В то же время продавец и покупатель криптовалюты взаимодействуют непосредственно между собой, а биржа лишь предоставляет техническую возможность для совершения такого соглашения. Поэтому криптобиржа не может на 100% снять все риски и гарантировать, что все пройдет без осложнений. Например, что каждая из сторон будет иметь нужную сумму на счете и один из участников сделки не окажется мошенником.

Кстати, есть отдельные P2P-платформы для обмена криптовалюты. Их принцип сродни работе криптобирж: такие площадки сводят между собой покупателя и продавца, но риски недобросовестности или неудачной транзакции все равно остаются. Также P2P-платформы могут устанавливать большую комиссию за свое посредничество.

Специализированные сервисы по обмену криптовалюты работают несколько иначе. Их основная задача — обеспечить клиентам максимально комфортный, безопасный и простой процесс купли-продажи валюты и не обременять пользователей сложной процедурой верификации (КYС). При этом учредители криптообменников инвестируют свой капитал и привлекают для этого денежные средства бизнес-партнеров, чтобы поддерживать ликвидность бизнеса и достаточный уровень резервирования. Конечно же, в этом случае мы говорим о тех участниках рынка, которые нацелены на прозрачную работу и заботятся о качестве своих услуг.

Каковы лимиты на обмен криптоактивов

Теперь следует поговорить о лимитах на операции с криптовалютой, поскольку они оказывают существенное влияние на выбор способа и конкретного сервиса для обмена.

Криптобиржи устанавливают больше всего ограничений. Все пользователи обязательно должны проходить идентификацию личности и верификацию (KYC), которая подтверждается документами — паспортом, ID-карточкой либо водительским удостоверением. Без этого практически любые операции с криптовалютой будут заблокированы или существенно урезаны.

Например, собственники учетных записей на бирже Binance, не прошедшие KYC, не могут ни пополнить свой кошелек, ни воспользоваться P2P-платформой для покупки или продажи криптовалюты. А на бирже ByBit без KYC можно выводить менее 20 тыс. USDT в день.

Впрочем, наличие верификации тоже не снимает все ограничения. На бирже OKX для пользователей, прошедших базовую процедуру KYC, объем всех P2P-операций не может превышать 5000 USDT. При достижении этого уровня биржа просит пройти расширенную идентификацию. На бирже HTX через P2P-платформу вообще нельзя обменивать более 1000 USDT в день.

Кроме того, максимальный размер сделки с криптовалютой определяют пользователи, размещающие объявления на биржевых P2P-платформах. И чаще всего за один раз вряд ли удастся обменять более 200−300 USDT. Поэтому очень часто для того чтобы продать даже сравнительно небольшую сумму — в 1000—2000 USDT, придется провести несколько транзакций, что, согласитесь, неудобно.

Криптообменники тоже имеют лимиты на сделки по продаже валюты. Но в этом случае ограничения связаны преимущественно с накопленным объемом резервов и с тем, как они распределены, чтобы покрывать спрос.

Например, небольшие сервисы по обмену валют могут ограничивать одну операцию в размере 400−600 USDT. Более крупные криптообменники устанавливают лимиты в размере 50−100 тыс. дол. А если говорить о лидерах рынка, то они дают возможность обменять до 500 тыс. — 1 млн долл., то есть это практически безлимит.

То как же выбрать сервис для обмена крупных сумм криптовалюты?

Прежде всего, следует обращать внимание на репутацию криптообменника, на прозрачность его операций (отсутствие каких-либо скрытых комиссий и платежей), а также на наличие у него достаточного запаса резервов.

Этим параметрам полностью соответствует платформа ObmenAT24, работающая на украинском рынке обмена валют с 2016 года. Какие аргументы в пользу этого сервиса?

Во-первых,ObmenAT24 поддерживает более 3500 комбинаций обмена между разными криптовалютами и фиатными валютами.

Во-вторых, сервис имеет более 90 физических точек обмена в 30 городах Украины и 40 столицах мира, где можно обналичить криптоактивы. И это очень большое преимущество в украинских реалиях, когда банки существенно ограничивают переводы между карточками и могут заблокировать практически любую операцию без причины.

В-третьих, ObmenAT24 ежегодно обслуживает обменные транзакции более миллиона пользователей, что подтверждает способность платформы закрывать значительное количество сделок на разные суммы в реальном времени без каких-либо проблем.

В-четвертых, ObmenAT24 не требует от клиентов проходить обязательную верификацию, что выгодно отличает сервис от криптовалютных бирж, которые, как мы помним, существенно ограничивают любые операции без KYC.

Что особенно важно: ObmenAT24 — единственный в Украине криптообменник, который поддерживает значительный объем резервов и публично раскрывает эту информацию. К примеру, на момент выхода этой публикации текущие резервы платформы превышали 700 тыс. долл. Эти резервы диверсифицированы и сформированы как в криптоактивах, так и в фиатных валютах.

Благодаря наличию столь значительной ликвидности ObmenAT24 может предлагать выгодные условия обмена, работать без скрытых комиссий, которыми нередко злоупотребляют другие участники рынка, и фиксировать курс до тех пор, пока денежные средства клиента зачисляются на кошелек платформы.

При этом обработка любой операции производится без задержек, поскольку собственные резервы лишают ObmenAT24 необходимости искать сторонние ресурсы для обмена. Сервис может удовлетворить практически любую заявку за несколько минут независимо от суммы.