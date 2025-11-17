Держатель Cardano потерял $6 млн за 30 секунд

«Спящий» в течение пяти лет Cardano -кошелек активизировался и случайно обменял 14,4 млн ADA на «стабильную монету» Anzens (USDA) через неликвидный пул. На инцидент обратил внимание ончейн-сыщик ZachXBT, пишет Forklog.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Неудачная транзакция

Пользователь совершил транзакцию в два этапа: сначала тестовый перевод 4437 ADA, а через 33 секунды — основной обмен 14,4 млн ADA стоимостью $6,9 млн. Из-за низкой ликвидности пула стейблкоина произошел резкий скачок цены актива — с $1,03 до $4,8.

На момент написания курс USDA составляет $1,03.

В итоге держатель Cardano потерял $6,05 млн. ZachXBT назвал его «ончейн-клоуном месяца». До инцидента кошелек оставался неактивным с 13 сентября 2020 года.

Примечательно, что он получил средства из генезис-блока сети, созданного 23 сентября 2017 года, выяснил пользователь под ником bobcorn.

Критика Cardano

Сообщество не проявило сочувствия к пострадавшему пользователю. Юзеры раскритиковали Cardano за отсутствие развитой инфраструктуры для стейблкоинов и ее поддержки со стороны проекта.

«Подобные инциденты не должны повторяться — они способны парализовать весь рынок DeFi в экосистеме Cardano!» — написал разработчик под ником dori.