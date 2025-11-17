Курсы валют: Евро и доллар подорожали

В понедельник, 17 ноября, на наличном рынке средний курс доллара потерял 15 копеек в покупке и прибавил 13 копеек в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 2 копейки в покупке и 4 копейки в продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,25 грн. Евро покупают за 48,60 грн, а продают за 49,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,07−42,16, евро — 49,00−49,19 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,00−42,03 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,79−48,81 грн/евро.

