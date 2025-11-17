Трамп вложил десятки миллионов в компании, которые зарабатывают на его политике

Президент США Дональд Трамп приобрел не менее $82 млн в корпоративных и муниципальных облигациях в период с конца августа по начало октября. Об этом свидетельствуют финансовые раскрытия, обнародованные Reuters .

Что покупает Трамп?

Согласно формам, опубликованным Управлением правительственной этики США, Трамп провел более 175 финансовых покупок между 28 августа и 2 октября. Закон об этике в правительстве 1978 года, в рамках которого представляются эти раскрытия, не предусматривает точных сумм — в документах указаны только диапазоны.

По максимальным оценкам, общая стоимость приобретенных президентом облигаций превысила $337 млн.

Большинство активов составляют муниципальные, государственные и другие публичные долговые инструменты, выпускаемые школами, округами и агентствами.

Портфель Трампа также пополнили корпоративные облигации компаний, выигрывающих от дерегулирования и других решений его администрации. Среди эмитентов — производители микрочипов Broadcom и Qualcomm, технологические компании Meta Platforms, ритейлеры Home Depot и CVS Health, а также банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В августе Трамп приобрел долговые бумаги JP Morgan. Накануне президент попросил Минюст США расследовать деятельность банка из-за его прошлых связей с Джеффри Эпштейном. JP Morgan ранее заявлял, что сожалеет о прежних отношениях с Эпштейном и не помогал ему совершать «ужасающие действия».

Трамп также купил облигации Intel после того, как правительство США под его руководством приобрело долю у компании.

Белый дом не прокомментировал информацию, однако администрация ранее заявляла, что инвестиционным портфелем президента руководит стороннее финансовое учреждение и ни Трамп, ни члены его семьи не участвуют в управлении.

В августе уже сообщалось, что Трамп приобрел более $100 млн в облигациях по возвращении в президентство 20 января. В июне он подал ежегодную форму финраскрытия, где отмечалось, что доходы от его бизнесов продолжают поступать непосредственно ему, что вызывает вопросы конфликтов интересов.

В том же отчете, охватывавшем 2024 год, Трамп задекларировал более $600 млн доходов от криптовалют, гольф-клубов, лицензий и других бизнесов. По оценке Reuters, его активы тогда достигали не менее $1,6 млрд.