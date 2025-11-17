Трамп вложил десятки миллионов в компании, которые зарабатывают на его политике

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 ноября 2025, 9:16 Читати українською

Трамп вложил десятки миллионов в компании, которые зарабатывают на его политике

Президент США Дональд Трамп приобрел не менее $82 млн в корпоративных и муниципальных облигациях в период с конца августа по начало октября. Об этом свидетельствуют финансовые раскрытия, обнародованные Reuters.

Президент США Дональд Трамп приобрел не менее $82 млн в корпоративных и муниципальных облигациях в период с конца августа по начало октября.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что покупает Трамп?

Согласно формам, опубликованным Управлением правительственной этики США, Трамп провел более 175 финансовых покупок между 28 августа и 2 октября. Закон об этике в правительстве 1978 года, в рамках которого представляются эти раскрытия, не предусматривает точных сумм — в документах указаны только диапазоны.

По максимальным оценкам, общая стоимость приобретенных президентом облигаций превысила $337 млн.

Большинство активов составляют муниципальные, государственные и другие публичные долговые инструменты, выпускаемые школами, округами и агентствами.

Портфель Трампа также пополнили корпоративные облигации компаний, выигрывающих от дерегулирования и других решений его администрации. Среди эмитентов — производители микрочипов Broadcom и Qualcomm, технологические компании Meta Platforms, ритейлеры Home Depot и CVS Health, а также банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.

В августе Трамп приобрел долговые бумаги JP Morgan. Накануне президент попросил Минюст США расследовать деятельность банка из-за его прошлых связей с Джеффри Эпштейном. JP Morgan ранее заявлял, что сожалеет о прежних отношениях с Эпштейном и не помогал ему совершать «ужасающие действия».

Трамп также купил облигации Intel после того, как правительство США под его руководством приобрело долю у компании.

Белый дом не прокомментировал информацию, однако администрация ранее заявляла, что инвестиционным портфелем президента руководит стороннее финансовое учреждение и ни Трамп, ни члены его семьи не участвуют в управлении.

В августе уже сообщалось, что Трамп приобрел более $100 млн в облигациях по возвращении в президентство 20 января. В июне он подал ежегодную форму финраскрытия, где отмечалось, что доходы от его бизнесов продолжают поступать непосредственно ему, что вызывает вопросы конфликтов интересов.

В том же отчете, охватывавшем 2024 год, Трамп задекларировал более $600 млн доходов от криптовалют, гольф-клубов, лицензий и других бизнесов. По оценке Reuters, его активы тогда достигали не менее $1,6 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами