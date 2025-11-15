Рекорд за десятилетие — швейцарский франк обогнал евро

Швейцарский франк поднялся к евро до уровня, невиданного почти десять лет — с 2015 года, когда страна отказалась от привязки своей валюты к единой европейской, пишет Reuters.

Франк достиг 10-летнего максимума к евро

Рост был зафиксирован в пятницу, 14 ноября, на фоне распродажи на фондовых рынках и усилившегося спроса на активы-убежища. К 16:00 франк укрепился на 0,41%, до 0,9186 за евро, а в паре с долларом вырос на 0,57%, до 0,7883. Индекс доллара снизился на 0,23%, до 99,008, и по итогам недели может показать спад примерно на 0,3%.

Что повлияло

Как отмечает агентство, рынки продолжают переосмысливать вероятность декабрьского снижения ставки ФРС: трейдеры сейчас оценивают ее чуть выше 50%, хотя ожидания по ставкам на 2026 год почти не изменились.

Комментарии членов ФРС, выразивших нежелание спешить с ослаблением политики из-за инфляционных рисков и устойчивого рынка труда, усилили осторожность.

На фоне пересмотра позиционирования на валютном рынке «короткие» ставки против доллара, открытые после тарифных потрясений 2025 года, постепенно закрывались, что, по словам аналитика Rabobank Джейн Фоули, усложнило интерпретацию привычных рыночных реакций.

Что с другими валютами

Фунт ослаб как к доллару, так и к евро после сообщения о том, что премьер-министр Кир Стармер и министр финансов Рейчел Ривз отказались от планов повышения подоходного налога в бюджете, который будет представлен 26 ноября. Британская валюта снизилась на 0,1% — до $1,3176.

Евро укрепился на 0,17%, до $1,1652, иена выросла на 0,47%, до 153,82, австралийский доллар удержался на уровне $0,6525, а новозеландский — поднялся на 0,58%, до $0,5686.