Эффективный ночью и на низких высотах: Украина запускает серийное производство дрона-перехватчика Octopus

В Украине запустили серийное производство дрона-перехватчика Octopus, предназначенного для сбивания ударных БПЛА типа Shahed. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль 14 ноября.

Запуск серийного производства

Octopus — украинская разработка, созданная в сотрудничестве с Великобританией. В октябре британское Минобороны анонсировало планы поставлять тысячи таких дронов Украине ежемесячно.

Технологию уже передали трем первым производителям, а еще 11 компаний готовят мощности для выпуска.

По словам Шмыгаля, дрон прошел боевые испытания: эффективен ночью, под РЭБ и на низких высотах.

Напомним

Украина и Соединенные Штаты запустили совместное производство дронов-перехватчиков, способных сбивать беспилотники россии. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Ранее стало известно, что Украина договорилась о совместном производстве дронов-перехватчиков с Великобританией.