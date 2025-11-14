Доллар и евро подорожали на межбанке в пятницу, 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс валют: на межбанке доллар и евро подорожали
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 14 ноября
|
Закрытие 14 ноября
|
Изменения
|
41,94/41,97
|
42,01/42,04
|
7/7
|
48,80/48,82
|
48,84/48,86
|
4/4
Средний курс в банках: 41,80−42,25 грн/доллар, 48,65−49,20 грн/евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,05−42,12, евро — 48,95−49,15 грн.
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии