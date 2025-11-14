Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 ноября 2025, 17:47 Читати українською

Китайские хакеры использовали ИИ от Anthropic для автоматизации кибератак

Поддерживаемые правительством Китая хакеры использовали технологию искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic для автоматизации масштабной хакерской кампании в сентябре, направленной на десятки крупных корпораций и иностранных правительств. По данным компании, уровень автоматизации достигал 80−90%, что позволяло проводить атаки «буквально нажатием кнопки». Anthropic удалось сорвать кампанию, но не раньше, чем хакеры успели осуществить до четырех взломов и похитить конфиденциальные данные. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Поддерживаемые правительством Китая хакеры использовали технологию искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic для автоматизации масштабной хакерской кампании в сентябре, направленной на десятки крупных корпораций и иностранных правительств.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Хакеры используют ИИ для отдельных задач, таких как написание фишинговых писем, но этот случай продемонстрировал новый уровень угрозы. По словам Джейкоба Кляйна, руководителя отдела анализа угроз Anthropic, хакеры смогли объединить отдельные задачи в почти автономный процесс.

Для этого они использовали так называемый «джейлбрейк» (обход защиты) модели Claude. Хакеры обманули ИИ, убедив его, что они являются легитимными организациями по тестированию безопасности, которые проводят «аудит безопасности» от имени компаний-жертв.

Это позволило им обойти встроенные ограничения модели против вредоносной деятельности. Хакеры также разбили атаку на отдельные незаметные задачи — от сканирования уязвимостей до вывода данных — которые не вызывали тревоги у систем защиты.

ШИ похищал данные самостоятельно

Уникальность этой атаки заключается в том, что ИИ действовал почти самостоятельно, а человек вмешивался только в отдельные «критические точки», чтобы подтвердить действия.

В одном из успешных взломов хакеры поручили ИИ Claude самостоятельно формировать запросы к внутренним базам данных жертвы и извлекать из них информацию.

В то же время, по словам Кляйна, система еще не была полностью автономной и допускала ошибки, в частности «галлюцинировала».

Глобальный тренд автоматизации атак

Этот инцидент подтверждает общую тенденцию. Этим летом компания Volexity также фиксировала, как китайские хакеры использовали ИИ для автоматизации атак на корпорации и исследовательские институты, в частности для написания вредоносного программного обеспечения.

На прошлой неделе Google сообщил, что российские хакеры атаковали Украину, используя ИИ-модель для генерации инструкций к вредоносному ПО в реальном времени.

Anthropic сообщила, что заблокировала учетные записи хакеров и обновила свои методы выявления злоупотреблений. Представитель посольства Китая в Вашингтоне отверг обвинения, заявив, что отслеживание кибератак является сложным процессом, и обвинил США в «клевете» на Китай.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами