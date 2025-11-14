Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 ноября 2025, 15:08

Юань достиг многолетних максимумов против иены и воны, что усиливает риски для экспорта Китая

Китайский юань взлетел до многолетних максимумов по отношению к валютам ключевых торговых партнеров, в частности Японии и Южной Кореи. Это стало нежелательным побочным эффектом политики Пекина, направленной на стабилизацию курса по отношению к доллару, и создает новые риски для экспортного сектора страны, который в октябре уже показал неожиданное падение. Об этом сообщает Bloomberg 14 ноября.

Китайский юань взлетел до многолетних максимумов по отношению к валютам ключевых торговых партнеров, в частности Японии и Южной Кореи.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Побочный эффект сильного доллара

Народный банк Китая (НБК) в последнее время позволял юаню умеренно укрепляться по отношению к доллару США на фоне торговых переговоров с Вашингтоном. Однако, поскольку сам доллар также укреплялся на мировых рынках, это привело к «цепной реакции»: юань стал намного сильнее по отношению к другим азиатским валютам.

Индекс, отслеживающий курс юаня к корзине из более чем 20 валют торговых партнеров, на прошлой неделе достиг самого высокого уровня с апреля.

Удар по конкурентоспособности

Хотя устойчивый юань помогает Китаю привлекать капитал и продвигать валюту на мировой арене, его чрезмерная сила бьет по экспортерам, товары которых становятся дороже.

Юань вырос до самого высокого уровня за более чем год по отношению к японской иене (Япония — третий по величине рынок экспорта Китая).

По отношению к южнокорейской вон и вьетнамскому донгу (следующие два ключевых партнера) юань достиг максимумов, которых не видели как минимум 15 лет.

Слабость соседей и дилемма Пекина

Укрепление юаня частично объясняется слабостью валют-конкурентов. Японская иена находится под давлением из-за «голубиной» политики своего центрального банка, который не спешит повышать ставки. Она слабеет из-за оттока капитала с фондового рынка, а Вьетнам постепенно ослабляет свою управляемую валюту, чтобы уменьшить влияние американских пошлин.

Экономисты ожидают, что НБК продолжит свою политику «стабильного юаня» и будет удерживать его в узком коридоре.

В то же время аналитики отмечают, что реальный эффективный обменный курс Китая (с поправкой на инфляцию) остается близким к минимуму с 2011 года, что все еще поддерживает конкурентоспособность экспортеров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Новости по теме
