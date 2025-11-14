Юань достиг многолетних максимумов против иены и воны, что усиливает риски для экспорта Китая

Китайский юань взлетел до многолетних максимумов по отношению к валютам ключевых торговых партнеров, в частности Японии и Южной Кореи. Это стало нежелательным побочным эффектом политики Пекина, направленной на стабилизацию курса по отношению к доллару, и создает новые риски для экспортного сектора страны, который в октябре уже показал неожиданное падение. Об этом сообщает Bloomberg 14 ноября.

Побочный эффект сильного доллара

Народный банк Китая (НБК) в последнее время позволял юаню умеренно укрепляться по отношению к доллару США на фоне торговых переговоров с Вашингтоном. Однако, поскольку сам доллар также укреплялся на мировых рынках, это привело к «цепной реакции»: юань стал намного сильнее по отношению к другим азиатским валютам.

Индекс, отслеживающий курс юаня к корзине из более чем 20 валют торговых партнеров, на прошлой неделе достиг самого высокого уровня с апреля.

Удар по конкурентоспособности

Хотя устойчивый юань помогает Китаю привлекать капитал и продвигать валюту на мировой арене, его чрезмерная сила бьет по экспортерам, товары которых становятся дороже.

Юань вырос до самого высокого уровня за более чем год по отношению к японской иене (Япония — третий по величине рынок экспорта Китая).

По отношению к южнокорейской вон и вьетнамскому донгу (следующие два ключевых партнера) юань достиг максимумов, которых не видели как минимум 15 лет.

Слабость соседей и дилемма Пекина

Укрепление юаня частично объясняется слабостью валют-конкурентов. Японская иена находится под давлением из-за «голубиной» политики своего центрального банка, который не спешит повышать ставки. Она слабеет из-за оттока капитала с фондового рынка, а Вьетнам постепенно ослабляет свою управляемую валюту, чтобы уменьшить влияние американских пошлин.

Экономисты ожидают, что НБК продолжит свою политику «стабильного юаня» и будет удерживать его в узком коридоре.

В то же время аналитики отмечают, что реальный эффективный обменный курс Китая (с поправкой на инфляцию) остается близким к минимуму с 2011 года, что все еще поддерживает конкурентоспособность экспортеров.