НБУ предлагает ужесточить правила лицензирования сделок с наличными

Национальный банк Украины инициировал общественное обсуждение проекта постановления, направленного на обновление и усиление порядка выдачи юридическим лицам лицензий на осуществление сделок с наличными. Цель изменений — унифицировать требования к оценке деловой репутации и усовершенствовать процедуру лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Ключевые изменения, которые предлагает Нацбанк

Проект постановления предусматривает ряд изменений, касающихся прозрачности и репутации участников рынка:

расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с хозяйственной, профессиональной деятельностью, заниманием должностей или владением существенным участием, в частности, в коллекторской компании, в юридическом лице, в отношении которого Национальный банк принял решение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой / ограниченной плате финансовым услугам и платежному рынку;

определить бессрочным применение признаков небезупречной деловой репутации физического лица, связанных с заниманием должностей или владением существенным участием в учреждениях, и признаков небезупречной деловой репутации юридического лица, связанных с обладанием существенным участием в учреждениях;

расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации по отношению к физическим лицам, связанным с профессиональной деятельностью;

установить требования к руководителю обособленного подразделения юридического лица, в составе которого есть подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных денег;

уточнить требования по предоставлению анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;

урегулировать требования к лицам, исполняющим обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленного подразделения, подразделения инкассации, подразделения по обработке и хранению наличных денег.

Цели и термины

Проект постановления разработан для унификации требований к оценке деловой репутации физических и юридических лиц (владельцев существенного участия, руководителей) согласно стандартам, установленным в Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг.

Общественное обсуждение изменений продлится до 24 ноября 2025 года. Замечания и предложения принимаются Национальным банком к этой дате.