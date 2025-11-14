Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
14 ноября 2025, 14:13

НБУ предлагает ужесточить правила лицензирования сделок с наличными

Национальный банк Украины инициировал общественное обсуждение проекта постановления, направленного на обновление и усиление порядка выдачи юридическим лицам лицензий на осуществление сделок с наличными. Цель изменений — унифицировать требования к оценке деловой репутации и усовершенствовать процедуру лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины инициировал общественное обсуждение проекта постановления, направленного на обновление и усиление порядка выдачи юридическим лицам лицензий на осуществление сделок с наличными.
Фото: НБУ

Ключевые изменения, которые предлагает Нацбанк

Проект постановления предусматривает ряд изменений, касающихся прозрачности и репутации участников рынка:

  • расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации физических лиц, связанных с хозяйственной, профессиональной деятельностью, заниманием должностей или владением существенным участием, в частности, в коллекторской компании, в юридическом лице, в отношении которого Национальный банк принял решение о признании принадлежности услуги или операции к финансовой / ограниченной плате финансовым услугам и платежному рынку;
  • определить бессрочным применение признаков небезупречной деловой репутации физического лица, связанных с заниманием должностей или владением существенным участием в учреждениях, и признаков небезупречной деловой репутации юридического лица, связанных с обладанием существенным участием в учреждениях;
  • расширить перечень признаков небезупречной деловой репутации по отношению к физическим лицам, связанным с профессиональной деятельностью;
  • установить требования к руководителю обособленного подразделения юридического лица, в составе которого есть подразделение инкассации и подразделение по обработке и хранению наличных денег;
  • уточнить требования по предоставлению анкетных данных о деловой репутации юридических и физических лиц;
  • урегулировать требования к лицам, исполняющим обязанности руководителя юридического лица, главного бухгалтера, руководителей обособленного подразделения, подразделения инкассации, подразделения по обработке и хранению наличных денег.

Цели и термины

Проект постановления разработан для унификации требований к оценке деловой репутации физических и юридических лиц (владельцев существенного участия, руководителей) согласно стандартам, установленным в Положении об авторизации поставщиков финансовых услуг.

Общественное обсуждение изменений продлится до 24 ноября 2025 года. Замечания и предложения принимаются Национальным банком к этой дате.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
