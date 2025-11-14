Конец рекордного шатдауна: что будет с долларом (видео)

Рекордный в истории США шатдаун официально подходит к концу — но означает ли это завершение финансовых рисков для доллара, американской экономики и поддержки Украины? В новом выпуске мы подробно разбираем политическое, экономическое и геополитическое измерения кризиса, который парализовал правительство США более чем на 40 дней и почти остановил работу ключевых институтов.

Это сразу влияет на доллар, евро, золото и гривну. На рынки давят ожидания дальнейших решений ФРС и новые сигналы по инфляции. Отразится ли американский шатдаун на военной и экономической поддержке Украины, какое состояние имеют действующие программы и что может оказаться под угрозой в 2025—2026 годах? Смотрите в выпуске.