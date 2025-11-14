В пятницу, 14 ноября, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курсы валют: Евро подорожал на 10 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,25 грн. Евро покупают за 48,60 грн, а продают за 49,20 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,16−42,20, евро — 49,00−49,19 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,94−41,97 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,79−48,82 грн/евро.
Источник: Минфин
