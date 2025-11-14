За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 156 400 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 ноября: 1 040 российских оккупантов и 442 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1 156 400 (+1 040) человек
- танков — 11 344 (+0) ед.
- боевых бронированных машин — 23 569 (+2) ед.
- артиллерийских систем — 34 423 (+35) ед.
- РСЗО — 1 540 (+0) ед.
- средства ПВО — 1242 (+0) ед.
- самолетов — 428 (+0) ед.
- вертолетов — 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 80 387 (+442) ед.
- крылатые ракеты — 3 926 (+0) ед.
- корабли/катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
