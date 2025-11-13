К закрытию межбанка в четверг, 13 ноября, курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
|
Открытие 13 ноября
|
Закрытие 13 ноября
|
Изменения
|
42,07/42,10
|
41,94/41,97
|
13/13
|
48,86/48,87
|
48,76/48,78
|
10/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,25 грн. Евро покупают за 48,50 грн, а продают за 49,12 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,19−42,20, евро — 48,90−49,10 грн.
Источник: Минфин
