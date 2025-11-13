Бриллиантовую брошь Наполеона продали за $4,4 миллиона

Бриллиантовую брошь, вероятно, принадлежавшую Наполеону Бонапарту, продали частному коллекционеру за $4,4 миллиона на аукционе Sotheby's в Женеве. Цена превысила предварительную оценку в $150 000 -250 000. Об этом сообщили на сайте Sotheby's.

Что известно о брошке

Окончательная цена почти в 17 раз превысила высокую оценочную стоимость.

По описанию аукционного дома эту брошь можно однозначно идентифицировать как украшение для шляпы, оставленное Наполеоном в карете во время отступления с поля битвы при Ватерлоо 1815 года.

Брошь, которую можно также носить как кулон, содержит овальный бриллиант весом более 13,04 каратов, обрамленный более мелкими камнями.

Это драгоценное изделие обнаружили среди личных вещей Наполеона, оставшихся в погрязших в болоте каретах, когда император с войсками отступал от британских сил герцога Веллингтона и прусской армии под командованием фельдмаршала фон Блюхера.

Брошь оставалась в собственности королевского дома Гогенцоллернов около двух веков. Династия правила Пруссией, а затем Германской империей до 1918 года. В последние годы украшение находилось в частной коллекции, откуда попало на аукцион.