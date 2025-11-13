В Канаде нашли легендарный «Флорентийский бриллиант» весом 137 каратов

Легендарный «Флорентийский бриллиант», на протяжении более века считавшийся бесследно исчезнувшим, был найден в банковском хранилище в Канаде. Уникальный драгоценный камень весом 137,27 карата происходит из древних рудников Голконды в Индии и имеет редкую двойную огранку «роза» со 126 гранями. Об этом рассказывает ProIT .

Потеря бриллианта

Впервые «Флорентийский бриллиант» упоминается в середине XVII века как собственность герцога Фердинандо II Медичи. После упадка этой итальянской династии камень попал в руки австрийских Габсбургов и стал символом имперского величия.

В 1745 году драгоценность украсила корону Франца Стефана Лотарингского, мужа императрицы Марии Терезии. Однако после распада Австро-Венгерской империи и завершения Первой мировой войны след бриллианта исчез. Император Карл I переправил имперские сокровища в Швейцарию — оттуда они исчезли, породив многочисленные догадки по поводу кражи или тайной продажи.

Развязка после столетия молчания

Осенью 2025 года история получила неожиданное завершение.

Выяснилось, что драгоценности не были украдены или утеряны, а сохранены благодаря семейной тайне. Императрица Зита, вдова Карла I, спасаясь от угрозы со стороны нацистов, сумела переправить реликвии через Атлантику и разместила ее в банковском хранилище Квебека. Секрет местонахождения сокровищ знали только двое ее сыновей, которые дали обет хранить эту информацию в течение ста лет со дня смерти императора.

Когда срок молчания истек, потомки Габсбургов воспользовались семейными преданиями и открыли хранилище. Среди исторических ценностей они нашли желтый самоцвет — тот же «Флорентийский бриллиант».

Его подлинность подтвердил Кристоф Кехерт, представитель венского ювелирного дома AE Köchert, исторически обслуживавшего двор Габсбургов. Эксперты уже охарактеризовали это событие как одно из важнейших в современной истории ювелирного дела.