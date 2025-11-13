В Украине за два месяца заблокировали 624 сайта: кто попал в список

В течение сентября-октября 2025 года в Украину под ограничения попали 624 сайта, среди которых преимущественно онлайн-казино, пропагандистские ресурсы, сайты с фальсифицированным алкоголем и табаком, а также книжные магазины с российской продукцией. Об этом сообщает сервис UABlocklist.

Какие ресурсы попали под ограничение

Наибольшее количество блокировок по-прежнему приходится на онлайн-казино. По инициативе PlayCity с украинского интернет-пространства исчез 391 сайт. Это были как большие порталы, так и мелкие сайты, маскировавшиеся под легальные сервисы.

На втором месте по количеству пропагандистские ресурсы. СБУ и Госспецсвязи заблокировали более 120 сайтов, среди которых иностранные издания и российские ресурсы с сетями фейковых украинских медиа.

Кроме того, регуляторы заблокировали 63 зарубежных сайта из Молдовы, Венгрии, Румынии, Греции, Германии, Словакии и других стран ЕС. Все они воспроизводили кремлевские нарративы о войне, санкциях и т. д.

Под ограничения также попали пять российских сайтов, которые открыто поддерживали войну или занимались военной агитацией: официальные платформы оккупационных администраций Донбасса и региональные сайты.

Больше всего блокировок пришлось на сайты, имитированные украинскими медиа — 75, которые распространяли фейки о «нормальной жизни на оккупированных территориях» или «развале европейской поддержки Украины».

Алкоголь и табак на третьей строчке по количеству блокировок. По обращению Бюро экономической безопасности и СБУ заблокировали 56 сайтов, продававших нелицензированный алкоголь. Большинство из них маскировались под duty-free сервисы или онлайн магазины разливного спиртного.

Национальный центр оперативно-технического управления заблокировал еще 40 сайтов, продававших алкоголь и табачные изделия без лицензий.

Онлайн-книжные магазины стали новым направлением внимания регуляторов: часть из них продолжала продавать продукцию российских издательств, несмотря на действующий запрет. За этот период заблокировано 8 таких сайтов.

Кроме того, заблокировано несколько единичных ресурсов других тематик. В сентябре был заблокирован сайт политической партии «Гарант», призывавший к «полной смене власти» и «переучреждению государства». В то же время портал «Антикор», известный своими скандальными публикациями, разблокирован по решению суда, что стало исключением из практики длительных ограничений во время военного положения.

В начале октября в Украине заблокировали четыре сайта, рекламировавших эскорт-услуги и размещавших объявления интимного характера без возрастных ограничений. Тогда же ограничен доступ к IP-адресу облачного сервиса Yandex Cloud, который принадлежит российской компании «Яндекс» и использовался для размещения пророссийских онлайн-ресурсов.